Für alle, die sie bisher verpasst haben: Die Running Order für dieses Jahr W:O:A steht „fest“ (Änderungen sind jederzeit bis kurz vor dem Festival möglich).

Einige Ärgernisse der aktuellen Version, wie etwa den Clash von Behemoth und Vallenfyre werden bereits bearbeitet.

Hier geht es zur vorläufigen Running Order.

See you in Wacken, Rain or Shine!

Tickets bekommt ihr Hier!

Kommentare

Kommentare