Wacken Winter Nights: werden auch in 2022 definitiv nicht stattfinden

heute müssen wir euch leider verkünden, dass die Wacken Winter Nights im Jahr 2022 definitiv nicht stattfinden werden. Nach der langen Zeit in der wir nicht wussten, was die Zukunft bringt, brauchen wir absolute Planungssicherheit für die Wacken Winter Nights und die haben wir leider immer noch nicht. Wir hätten euch an dieser Stelle gerne andere News zu 2022 verkündet, erachten diese Entscheidung aber für richtig. Daher hoffen wir auf euer Verständnis und freuen uns, gemeinsam mit euch in die Zukunft zu blicken.

Die Zukunft: