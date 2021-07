Wanderlust Radialklang: präsentiert Coogans Bluff + My Sleeping Karma am 09./10.07. in Bremen

Die Konzertreihe Wanderlust Radialklang präsentiert Konzerterlebnisse abseits der gewohnten Aufbauformen. Unser Fokus liegt auf Atmosphären und Sound. Unsere Bühne ist Rund.

Am 9. und 10. Juli laden wir ein, auf eine Halbinsel mitten in Bremen. Mit den Füßen im Sand und Blick auf die Weser präsentieren wir zwei außergewöhnliche Konzerterlebnisse mit Pandemie-konformen Schutzkonzept.

Wanderlust Radialklang präsentiert:

09.07.2021

Coogans Bluff [Psychedelic-Kraut-Rock]

Support: Betastone

Open Air auf dem Lankenauer Höft Bremen

Featured by Lila Eule

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00

Eintritt: 18€ zzg. Gebühr // VVK unter www.wanderlust-bremen.de

Coogans Bluff

Wer sich nach einem Clint Eastwood Film benennt, meint es ernst: Die mittlerweile in Berlin ansässige Band Coogans Bluff macht keine halben Sachen. Coogans Bluff sind ein bandgewordener Schmelztiegel aus Art-Rock, Psychedelic-, Fusion und Stoner-Rock, sie erforschen das musikalische Nerdterritorium, in dem Motorpsycho, King Crimson, Colosseum oder Zappa wohnen und sich an 70s Hardrock und Kraut-Rock versuchen. Was sich so liest, als könne ihre Musik nur selbstverliebtes, akademisch überhöhtes Gedudel sein, ist in der Realität etwas völlig Anderes: Eine Live-Wuchtbrumme von mitreißender Kraft, ein berauschender Sturm, groß angelegte cineastische Sounds, ständig befeuert von Bläsersätzen und Jam-Passagen. Der Rolling Stone schwärmt, dass die Band „zwischen 60s/70sHardrock, Hippie-Funk und einer Art Blues-Dekonstruktion im Sinne von Captain Beefheart„ changiert, Mint konstatiert, sie seien „angekommen in einer erdnahen Umlaufbahn, ganz alleine, ohne Konkurrenz, alles überstrahlend.“ Coogans Bluff sind zeitgemäß und retro zugleich, experimentierfreudig und dennoch Rock-Traditionalisten, waghalsig und frisch. Tatsächlich, das ist Art-Rock in gut. Ein Spektakel. http://www.coogansbluff.de/

10.07.2021

My Sleeping Karma [Progressive, Psychedelic, Rock]

Support: Suud [Postrock]

Open Air auf dem Lankenauer Höft

Featured by Hellseatic

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00

Eintritt: 18€ zzg. Gebühr // VVK unter www.wanderlust-bremen.de

My Sleeping Karma

Sei es bei einem ihrer mitreißenden Konzerte, sei es auf Platte: die Aschaffenburger My Sleeping Karma kreieren stets einen einzigartigen hypnotischen Soundtrack epischen Ausmaßes, der den/die Hörer*in auf abgründige Geistesreisen schickt. Tosende Riffwellen umarmen zerbrechliche Melodieläufe, fernöstliche Mystik wird gestreift und geisterhafte Soundsprengsel leiten die Rhythmen zu neuen Horizonten. Entfesselter Heavy Rock und vielschichtige Melodien laden zum Grooven, Freak-out und Träumen ein. My Sleeping Karma sind Magie.

Suud könnte stehen für „Sachen unter Umständen durcheinander“, Mund (Estnisch) oder den falsch geschriebenen Kräuterextrakt. Eigentlich geht es aber um mal melancholisch verschachtelte, mal brachial treibende Klänge und rhythmische Eskapaden, die seit Beginn der jungen Bandgeschichte im Jahr 2018 zu dynamisch-organischen Songs zusammengewachsen sind. Klassisch aus Gitarren, Bass, Schlagzeug und gelegentlichen synthetischen Sprenklern zusammengesetzt, werden klassische Muster mit Freude hintergangen und neue Gefilde erschlossen. Eine Band, wie wenn man einen großen Stein eine Treppe runterschmeißt – anfangs ziemlich sperrig, klingt am Ende aber doch ganz gut! https://suud.bandcamp.com/releases

===================================

Diese Veranstaltungen finden in Einklang mit der geltenden COVID-19 Schutzverordnung statt. Die Besucherzahl ist begrenzt auf zunächst 250 Personen, die an einem ihnen fest zugewiesenen Platz sitzen oder stehen. An dem zugewiesenen Platz ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht verpflichtend, bei Verlassen des Platzes jedoch zu jeder Zeit auf dem Gelände. Tickets werden zwecks Kontaktverfolgung personalisiert. Für etwaigen Änderungen bzgl. des Schutzkonzepts, beachtet bitte die Ankündigungen auf dieser Seite.

Parkmöglichkeiten sind vorhanden aber begrenzt. Bitte benutzt für die Anfahrt, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad.

Veranstalter: Wanderlust e.V. – www.wanderlust-bremen.de

Gefördert mit Mitteln aus Neustart Kultur / der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien www.kulturstaatsministerin.de

www.initiativemusik.de

facebook.com/Wanderlust.Bremen

instagram.com/wanderlust.bremen