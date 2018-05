Es ist an der Zeit, o ihr wahren Gläubigen, euch in die weit entfernte Welt von We Are Sentinels zu entführen, ein grimmes, fantastisches Königreich voll verborgener Mysterien, standfester Recken und markerschütternder Kälte. An diesem Ort soll es geschehen, dass euch das erste Musikvideo zum kommenden Album We Are Sentinels präsentiert wird. Und an diesem Ort überlassen wir euch den Worten von Jonah Weingarten, der erklärt, was es mit dem Video auf sich hat:

„Das Kingdom In Winter-Video erzählt die Geschichte eines Kindes, dem prophezeit wurde, dass es der Schlüssel zu den Toren sei. Diese Tore führen zu einem Land des Friedens, Wohlstands und Zuflucht vor der bitteren Kälte des Winters und werden von zwei stoischen Wächtern behütet. Angeführt von einer mächtigen Schamanenpriesterin macht sich eine Gruppe von Flüchtlingen und Kriegern auf, das Kind allen Widrigkeiten zum Trotz dorthin zu bringen. Als Kingdom In Winter immer mehr zu einem so epischen Track wurde, wussten wir, dass wir um es wirklich zum Leben zu erwecken ein Musikvideo dazu benötigen würden. Es vermischt die fantastischen Elemente klassischer Filme der 80er wie Willow und Krull mit der modernen Kino-Epik von Der Herr Der Ringe oder Game Of Thrones. Regisseur Chance White (Pyramaze, Halcyon Way, Theocracy) war imstande, diese Vision zu erfüllen.”

Jonah Weingarten

Kommentare

Kommentare