Im April 2016 waren sie auf dem Berliner Desertfest zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, jetzt hat die kanadische Rockband We Hunt Buffalo auch ihre erste reguläre Tournee hierzulande angekündigt. Im Zuge der Promotion zu ihrem zweiten Album Head Smashed In (Fuzzorama/Soulfood), das am 26. Oktober 2018 erschien, bestätigt das Trio aus Vancouver jetzt auch gleichzeitig eine erste Headliner-Tournee durch deutsche Clubs. We Hunt Buffalo werden in folgenden Städten auftreten:

München am 17. Mai 2019 im Feierwerk/Hansa 39

Hamburg am 19. Mai 2019 im headCRASH

Berlin am 22. Mai 2019 im Musik & Frieden

Köln am 25. Mai 2019 im MTC

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 16. Januar 2019. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Montag, dem 14. Januar 2019 bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an.

Kommentare

