Im Juni wurde das schottische Post Rock-Duo aus Edinburgh persönlich von Robert Smith (The Cure) zum Meltdown-Festival 2018 eingeladen, jetzt kommen Midas Fall im Rahmen der Europa-Tournee zum neuen Album Evaporate (Monotreme Records/Cargo) auch endlich für mehrere Konzerte nach Deutschland. Sängerin Elisabeth Heaton und Multi-Instrumentalistin Rowan Burn treten dabei in folgenden Clubs auf:

Köln am 26. Februar 2019 im MTC

Frankfurt am 3. März 2019 im Nachtleben

Hamburg am 4. März 2019 im headCRASH

Berlin am 5. März 2019 im Musik & Frieden

München am 6. März 2019 im Backstage Club

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

