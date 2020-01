We Sell The Dead: veröffentlichen die dritte Single „Carved In Stone“

Man fragt sich vielleicht wofür eigentlich der Bandname: We Sell The Dead steht. Verkaufen sie tatsächlich die Toten? Die Antwort ist natürlich nein. Sie verkaufen viel eher eine Idee oder das Konzept des Todes. Es geht darum, dass der Tod unumgänglich ist und daher ein wesentlicher Bestandteil vom Leben. Diesen Gedanken haben die Band in Form eines energiegeladenen Mixes aus dunklem Heavy-Metal gepaart mit eingängigen Melodien in ihrem neuen Album verinnerlicht. Ihr zweites Album Black Sleep erscheint am 21. Februar, 2020 via earMUSIC.

We Sell The Dead erklären: „Der Begriff Black Sleep ist eine Metapher für den Tod. ‚Ewiger Schlaf‘ ist ein geläufigerer Begriff, aber wir wollten eher etwas, das finster und beruhigend zugleich ist. Denn das Leben, so kurz es auch sei, ist schön. Mit einem Mal Blinzeln kann das alles vorbei sein. Vor allem ist nicht der Tod nicht, sondern Gleichgültigkeit und ein Leben ohne Sinn unser Feind. Am Ende sterben wir alle. Deswegen geht es im Leben nicht darum, herumzusitzen und darauf zu warten, dass etwas passiert. Im Leben geht es darum, das Beste aus dem zu machen was man hat.“