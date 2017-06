Das neue Album »Condolences« von Horrormeister WEDNESDAY 13 steht seit gestern in den Regalen und passend dazu bekundet die Band ihr Beileid – zu ihrem eigenen Begräbnis. Denn mit dem Titeltrack ‚Condolences‚ wartet ein neuer Videoclip mit Wednesdays eigenem Begräbnis, den ihr hier sehen könnt:

„Wir haben nie versucht, einen wirklich langen, fast Iron Maiden-typischen Song zu schreiben – es ist einfach passiert“, erinnert sich Sänger Wednesday 13. „Es kam ganz natürlich. Er ist einer der ersten Tracks, den ich für das neue Album geschrieben habe und der Titel ‚Condolences‘ entstand in dem Moment, als David Bowie gestorben war. Ich sah überall ‚Condolences, sorry for your loss‘ und realisierte, wie kraftvoll die Worte sind. Also nahm ich meine Gitarre und schrieb ein Riff dazu – der Refrain kam wie von selbst.

Wir kürzten den Song für das Video und schnitten etwa zwei Minten weg. Es ist ein sehr sehr düsterer Song und ich glaube, wir haben seinen Geist in dem Video eingefangen. Es ist definitiv das seltsamste, was ich je gemacht habe – meine eigene Beerdigung zu filmen. All meine Freunde kamen, legten Blumen in meinen Sarg, es war so seltsam. Es gab einen Kranz, auf dem ‚In Erinnerung an Wednesday 13‘ stand. Gleichzeitig bin ich der Pfarrer, und ich liege in diesem Sarg, als würde man mich lebendig begraben. Während des Drehs sagte unser Regisseur Matt Zane ‚Das erinnert mich an Twisted Sisters ‚Burn in Hell‘ oder ‚Captain Howdy‘ und ich dachte mir ‚Verdammt, er hat recht’…“

Und das sagt die Presse über das neue Album, das seit heute erhältlich ist:

„WEDNESDAY 13 begeistern nach jedem weiteren Hören mehr und lassen das Album zu einem ihrer besten in ihrer Karriere werden.“

METALNEWS (D)

„»Condolences« ist WEDNESDAY 13s stärkstes Album seit ‘Transylvania 90210’, das mit weit mehr Soli ausgestattet ist und sich mit seinen Zähnen direkt in einem verbeißt. Es wird schwer sein für andere Bands, an dieses Album heranzukommen!“ (10/10)

ROCKSINS (UK)

„13 spektakuläre Horror-Glam-Rock-Hymnen mit hohem Hitfaktor.“

EMP (D)

Sind Euch die letzten WEDNESDAY 13 Clips durch die Klauen gegangen? Hier könnt Ihr alles nachholen:

‚Blood Sick‘ Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/Avtk3Z1UXvQ

‚What The Night Brings‘ Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/3RpiIZfmBb4

‚Cruel To You‘ offizielles Lyricvideo: https://youtu.be/8-Pzkt91lYI

Trailer 1 – über sein neues Labelzuhause Nuclear Blast: https://youtu.be/qdtfXMGoHu8

Trailer 2 – über den Videoclip zu ‚What The Night Brings‘: https://www.youtube.com/watch?v=CIzYUP0EVig

Trailer 3 – über seine Liebe zu Bösewichten: https://youtu.be/NsCNgl-79MY

Trailer 4 – über seinen liebsten B-Horrorfilm: https://youtu.be/xNDD4k-h-Hs

Natürlich gibt es das Album in verschiedenen physischen Formaten. Sichert Euch »Condolences« in unserem Shop:

http://nblast.de/W13Condolences

Oder bestellt das Album digital bzw. streamt die Songs hier:

http://nblast.de/Wednesday13Digital

Seht WEDNESDAY 13 bei den folgenden Tourdaten in Europa – weitere Headlinedaten werden in Kürze bekanntgegeben:

04.06. D Leipzig – Wave Gotik Treffen

05.06. D Köln – Luxor

06.06. NL Eindhoven – Dynamo EZ

08.06. IRL Dublin – Voodoo Lounge

09.06. NIR Belfast – Limelight 2

10.06. UK Castle Donington – Download Festival, ‚Dogtooth Stage‘

