Welicoruss: neues Video „Siberian Heathen Horde“ online

Die sibirischen Symphonic Black Metaller von Welicoruss gehen in die Vollen und präsentieren per Youtube Premiere das langersehnte und sicher Aufsehen erregende Video vom Titeltrack des neuen Albums Siberian Heathen Horde.

Welicoruss präsentieren sich wild, rau – Black Metal vom Feinsten – aufwändig und mitreißend!

Das Album erscheint als CD / Vinyl: https://tinyurl.com/EPR-Welicoruss

Der Vorverkauf ist eröffnet!

Trackliste:

1. Spellcaster

2. Siberian Heathen Horde

3. Path Of Seductions

4. Frostbounded

5. Metaphysical (feat. Rob Carson)

6. Tree Of Nations

7. Crossroad Of Life (orchestral)

8. The Prophecy

9. Hymn Of Lost Souls

Welicoruss sind:

Alexey Boganov – Vocals

Ilya Tabachnik – Drums

Tomas Magnusek – Bass

Tomas Nesrs – Guitars

Mehr Info:

www.facebook.com/welicoruss/

www.welicoruss.net