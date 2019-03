Am 29. März 2019 werden Whitechapel mit The Valley ihr siebtes Album via Metal Blade Records veröffentlichen.

Die Band hat soeben ihre ersten Europadates angekündigt, auf welcher sie Songs vom neuen Album spielen werden. Whitechapel selbst meinen dazu: „Wir freuen uns tierisch darauf, nach Europa zurückzukehren, um ein paar riesige Festials zu spielen und das mit einer neuen Platte im Gepäck. Wir werden neue Songs von The Valley spielen genauso wie einige alte Banger, also verpasst es nicht!“

Whitechapel European Summer Tour 2019:

15/06/19 FR – Paris – Petit Bain (tickets)

16/06/19 UK – Donington – Download Fesitval (tickets)

17/06/19 UK – Cardiff – Clwb Ifor Bach (tickets)

18/06/19 UK – London – Islington Academy (tickets)

20/06/19 DK – Copenhagen – Copenhell (tickets)

21/06/19 BE – Dessel – Graspop (tickets)

22/06/19 FR – Clisson – Hellfest (tickets)

24/06/19 CH – Geneve – Usine

25/06/19 CH – Aarau – Kiff (tickets)

26/06/19 DE – Stutgart – Universum (tickets)

28/06/19 NL – Ysselsteyn – Jera On Air (tickets)

29/06/19 DE – Münster – Vainstream Rockfest (tickets)

30/06/19 DE – Ferropolis – With Full Force (tickets)

02/07/19 HU – Budapest – Durer Kert (tickets)

03/07/19 BG – Sofia – Club Mixtape 5 (tickets)

04/07/19 RO – Bucharest – Quantic Club (tickets)

05/07/19 RS – Novi Sad – Exit Festival (tickets)

06/07/19 SI – Ljubljana – Gala Hala (tickets)

07/07/19 IT – Milan – Dissonance Festival

Die neue Scheibe wurde wieder von Mark Lewis (Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder) produziert und enthält ein Artwork aus dem Branca Studio. ‚The Valley‚ ist eine Referenz an das Hardin Valley (westlich von Knoxville, Tennessee), wo Sänger Phil Bozeman aufgewachsen ist. Vor diesem Hintergrund nähert er sich unaufhaltsam seinem Thema, baut auf allem auf, was vorher war, und macht deutlich, dass er überlebt hat, was er ertragen musste, und dass er sich auch nicht davor scheut, sich damit auseinanderzusetzen. „Phil war in seinen Texten in der Vergangenheit sehr offen über die Strapazen, die er als Kind erdulden musste, und ich glaube, mit dieser Platte haben wir versucht, ein besseres Bild davon zu zeichnen„, sagt Gitarrist Alex Wade, der neben seinen Bandkollegen zu 100 % hinter dem steht, was der Sänger zu sagen hat. „Ich glaube, unsere Musik ist Phils Befreiung aus seiner Vergangenheit. Er kann sie herausholen und darüber sprechen, und hoffentlich kann jeder, der sie hört und ähnliche Erfahrungen durchlaufen hat, auch etwas Erlösung finden.“

Einen weiteren Einblick auf The Valley bietet das Video zu When A Demon Defiles A Witch (Regisseur: Mathis Arnell – naughtymantis.com), welches man sich hier ansehen kann: youtu.be/RuRZYB9EEZM

Die bislang veröffentlichten Tracks („Brimstone“, „Black Bear“, „Third Depth“), können hier angecheckt werden: metalblade.com/whitechapel – dort könnt ihr das Album auch in diesen Formaten vorbestellen:

–digipak-CD

–box set (digipak CD, shoulder bag, 10 art prints, poster)

–clear w/ black smoke vinyl (US exclusive – limited to 600 copies)

–transparent red w/ black smoke vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–opaque red inside black haze vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

–opaque cream w/ black splatter vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

–black inside transparent orange haze vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

–orange / red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

–180g clear vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

–clear / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–white / orange / red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–orange / purple marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 100 copies)

–blood splattered vinyl (Impericon exclusive – limited to 100 copies)

* exklusive Bundles und digitale Optionen sind ebenfalls verfügbar!

The Valley ist unverkennbar Whitechapel, zeigt aber auch die fortlaufende Evolution der Band, die bislang jeden neuen Release ausgezeichnet hat. „Sound-wise, it’s all over the place,“ sagt Bozeman. „Es gibt Aggression, aber dann wirst du auch von ominösen, emotionalen Gitarrenriffs getroffen. Es ist böse, dann aber auch sanft und einladend. Ein Wirbelwind an Emotionen durch und durch!“

The Valley track-listing:

1. When a Demon Defiles a Witch

2. Forgiveness Is Weakness

3. Brimstone

4. Hickory Creek

5. Black Bear

6. We Are One

7. The Other Side

8. Third Depth

9. Lovelace

10. Doom Woods

