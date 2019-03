„Laibach – The Sound Of Music Tour 2019 – am 27.02.2019 im Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main“

Act 1: The Sound Of Music

1. The Sound Of Music

2. Climb Ev’ry Mountain

3. Do-Re-Mi

4. Edelweiss

5. My Favorite Things

6. The Lonely Goatherd

7. Sixteen Going On Seventeen

8. So Long, Farewell

9. Maria/Korea

10. Arirang

Intermission

Act 2: Laibach Revisited

1. Mi Kujemo Bodočnost

2. Smrt Za Smrt

3. Nova Akropola

4. Vier Personen

5. Krvava Gruda – Plodna Zemlja

6. Ti, Ki Izzivaš

7. Sympathy For The Devil (Zugabe)

8. The Coming Race (Zugabe)

9. Surfing Through The Galaxy (Zugabe)