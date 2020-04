Whitechapel: veröffentlichen Digitalsingle in Form von Akustikversion von „Hickory Creek“

Am 14. April haben Whitechapel eine Digitalsingle der Akustikversion von Hickory Creek veröffentlicht. Die Originalversion aus dem Studio befindet sich auf dem aktuellen Album der Band, The Valley, das letztes Jahr über Metal Blade Records veröffentlicht wurde. Sänger Phil Bozeman kommentiert wie Folgt: „If any song could have an acoustic version, it would be Hickory Creek. This was enjoyable on so many levels for us to make, and we hope you share that same joy during these hard times.„

Hört euch Hickory Creek (acoustic) jetzt hier an:

The Valley wurde wieder von Mark Lewis (Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder) produziert und enthält ein Artwork aus dem Branca Studio. The Valley ist eine Referenz an das Hardin Valley (westlich von Knoxville, Tennessee), wo Sänger Phil Bozeman aufgewachsen ist. Vor diesem Hintergrund nähert er sich unaufhaltsam seinem Thema, baut auf allem auf, was vorher war, und macht deutlich, dass er überlebt hat, was er ertragen musste, und dass er sich auch nicht davor scheut, sich damit auseinanderzusetzen. „Phil war in seinen Texten in der Vergangenheit sehr offen über die Strapazen, die er als Kind erdulden musste, und ich glaube, mit dieser Platte haben wir versucht, ein besseres Bild davon zu zeichnen„, sagt Gitarrist Alex Wade, der neben seinen Bandkollegen zu 100 % hinter dem steht, was der Sänger zu sagen hat. „Ich glaube, unsere Musik ist Phils Befreiung aus seiner Vergangenheit. Er kann sie herausholen und darüber sprechen, und hoffentlich kann jeder, der sie hört und ähnliche Erfahrungen durchlaufen hat, auch etwas Erlösung finden.„