Als WHITESNAKE mit ihrem Album „1987“ die ganze Welt eroberten, hatten sie bereits eine ganze Reihe von Top-10-Alben im UK, in Europa und in Japan veröffentlicht und genossen Rock-Kultstatus. Nach dem mit US-Doppelplatin ausgezeichneten Slide It In, das in die US-Top-40 ging, knackte „1987“ auch die restlichen Hürden: Kurz nach der Veröffentlichung im April 1987 katapultierte es sich auf Platz 2 der US-Billboard-Charts (bis heute gab es 8 Mal Platin) und ebnete die Bahn für überwältigende Single-Erfolge: Still Of The Night, Give Me All Your Love, Is This Love (US #2) und den Number 1-Hit Here I Go Again! Nun wird der große WHITESNAKE-Klassiker 30 Jahre alt! Parlophone feiern dieses großartige Jubiläum mit vier neuen Versionen des Albums, unter denen sich auch ein reichhaltig ausgestattetes Box-Set befindet.

