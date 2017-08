Hard Rock in Hochkultur! Europäische All-Star-Band Pendulum Of Fortune mit überzeugendem Debüt-Album – VÖ: 20.10.17

Gründer und Mastermind der Band ist kein Geringerer als der deutsche Ausnahme-Drummer Bodo Schopf, der über viele Jahre fester Bestandteil der legendären Prog-Rock Band ELOY war und zudem für Größen wie Michael Schenker, Eric Burdon und Jack Bruce trommelte – nicht zu vergessen sein Engagement bei den kultigen Glam-Rockern The Sweet.

Seinen Sänger, David Readman (Pink Cream 69, Voodoo Circle, Almanac und Tank), lernte Schopf auf einer Tournee 2014 kennen. Er spielte dem Engländer einige seiner frisch komponierten Songs vor, und Readman war auf Anhieb derart begeistert, dass er das Album unbedingt einsingen wollte. Gesagt, getan.

Mit Bassist Franky R. holte sich Schopf einen guten, alten Bekannten an Bord, mit dem er bei der Michael Schenker Group zusammen gespielt hatte und der unter anderem auch schon für und mit solch großartigen Künstlern und Bands wie Ronnie James Dio, Kingdom Come und Vanden Plas gearbeitet hat.

Bald darauf war auch Gitarrist Vladimir Shevyakov, ein Studiomusiker (studierte Klassische Gitarre) aus Moskau gefunden und das Quartett perfekt.

„Searching For The God Inside“ wurde von Bodo Schopf in seinem Tonstudio auf Sardinien produziert und erscheint am 20. Oktober bei in-akustik. Die entsprechenden Videos wurden auf Sardinien, in Deutschland und Moskau gedreht – die Europäische (Musik-)Union lebt!

Tracklist:

01. Crossed That Line

02. Searching For The Good Inside

03. Time After Time

04. Hell That´s Where I´ll Roam

05. Crazy Thoughts

06. I Can´t Escape No More

07. Suicide

08. Lonely Days, Lonely Nights

09. Goes Around Come Around

10. Higher

11. Born Again

