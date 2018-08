Wintermelodei 2018

8. Dezember 2018

Sputnikhalle & Sputnik-Cafe

Münster (WESTF.)

Ab sofort können die Hardtickets für einen Stückpreis von 25 € inkl. Versand & Gebühren bestellt werden.

Ablauf und Infos zum Kartenvorverkauf unter www.facebook.com/schwarzlichtkonzerte oder Direktbestellung per Mail an wintermelodei.tickets@gmx.de

Zum Ende des Jahres steht für jeden Fan schwarzmetallischer Klänge noch ein besonderer Leckerbissen an. Am 8. Dezember veranstaltet Schwarzlicht Konzerte zum zweiten Mal das Wintermelodei. Der letztjährige Erfolg vor fast ausverkauftem Hause auf der Clubbühne der Sputnikhalle, gab Anlass dazu das familiäre Black Metal Festival zu wiederholen und das Line-Up in Qualität und Größe zu erweitern. So spielen dieses Jahr sechs Hochkaräter auf zwei Bühnen im Wechsel. Mit dabei:

Fen (GB / Headliner), Au-Dessus (LTU), Furia (PL), Ctulu (DE/PL), Firtan (DE), The Spirit (DE)

Zudem wird der wettergeschützte Außenbereich mit einem Black-Metal-Winter-Markt im passendem Ambiente ausgebaut und soll trotz der vermeintlich kalten Jahreszeit einen weiteren Rückzugsort zum geselligen Miteinander bilden und mit Feuerglut und Dampfgetränk die winterlichen Bedürfnisse der Besucher versorgen.

Wintermelodei 2018

www.facebook.com/events/2088064331470830/

www.facebook.com/schwarzlichtkonzerte/

