Witch Cross: veröffentlichen Lyric-Video zu „Angel Of Death“

Die Kopenhagener Witch Cross haben ein Lyric-Video zum Titeltrack ihres aktuellen Albums Angel Of Death veröffentlicht, das im Juni 2021 über High Roller Records erschienen ist.

Angel Of Death wurde von Bandgründer und Gitarrist Mike Koch zusammen mit Jan „little John“ Normark am Bass, Kevin Moore am Gesang, Paul Martin an der Gitarre und Jesper Haugaard am Schlagzeug aufgenommen. Gemischt wurde es von Mike Exeter (Judas Priest, Black Sabbath, Cradle Of Filth) und gemastert von Jacob Hansen (Volbeat, Pretty Maids).

Witch Cross ist wohl eine der besten dänischen Heavy-Metal-Bands aller Zeiten. Das 1984er Album Fit For Fight gehört sicherlich zu den Top 5 Alben in der Geschichte des dänischen Heavy Metal. Nach einer langen Pause folgte auf Fit For Fight das zweite Album Axe To Grind im Jahr 2013.

