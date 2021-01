Wizard: präsentieren Video zum neuen „Metal In My Head“ Album-Titeltrack

Wie bereits im Dezember 2020 hier angekündigt, hat das Bocholter Metal-Urgestein Wizard heute den Titeltrack Metal In My Head aus dem am 19. Februar via Massacre Records erscheinenden neuen Album samt Video rausgehauen. Auch im 31. Jahr der Bandgeschichte lassen Frontmann Sven D’Anna und seine Jungs nichts anbrennen und preschen gewohnt mächtig nach vorne.

Frontmann Sven D’Anna zum neuen Track: „Wenn ich den Song höre, fühle ich mich in die Bound By Metal Zeit zurückversetzt – Metal In My Head ist ein Song zum Mitgrölen, zum Abfeiern; ein Song, der die Nackenmuskulatur in jedem Fall fordert! Das Video ist außerdem eine schöne Erinnerung an die Studiozeit mit Martin Buchwalter und zeigt ohne viel Schnickschnack, dass wir die Produktion der Scheibe ziemlich genossen haben!“

Das Album Metal In My Head wird als CD-Digipak, limitierte Vinyl-LP in verschiedenen Farben sowie in digitaler Form erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

Wizard – Metal In My Head-Tracklist:

CD-Digipak

1. I Bring Light Into The Dark

2. Metal Feast

3. Metal In My Head

4. Victory

5. 30 Years Of Metal

6. We Fight

7. Whirlewolf

8. Years Of War

9. Firesword

10. Destiny

Ltd.-Vinyl LP:

Side A – Track 1-5

Side B – Track 6-10