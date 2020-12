Wizard: entüllen Albumcover und Tracklist

Die Bocholter Metal Institution Wizard meldet sich lautstark mit ihrem 12. Studioalbum zurück!

Metal In My Head wird am 19.02.2021 bei Massacre Records erscheinen und als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/metalinmyhead

Ihr könnt euch auf treibende Drums, eingängige Hooks und mächtige Refrains freuen, die euch dazu animieren werden, ordentlich die Matte zu schütteln!

Das Coverartwork das Albums wurde von Jens Reinhold gestaltet. Martin Buchwalter hat Wizards neues Album im Gernhart Studio gemischt und gemastert.

Gustavo Acosta von Feanor spielt beim Song Whirlewolf, der Martjo Brongers (Vortex, Steel Shock) gewidmet ist, Piano.

Die erste Single vom neuen Album wird am 11.01.2021 zusammen mit einem Video veröffentlicht werden.

Wizard – Metal In My Head

CD Digipak

1. I Bring Light Into The Dark

2. Metal Feast

3. Metal In My Head

4. Victory

5. 30 Years Of Metal

6. We Fight

7. Whirlewolf

8. Years Of War

9. Firesword

10. Destiny

Ltd. Vinyl LP

Side A – Track 1-5

Side B – Track 6-10

Wizard live:

27.03.2021 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crusher Fest)

12.06.2021 CZ Smržovka – Parkhotel (Danger Six Fest Open Air)

01.10.2021 DE Oberhausen – Helvete*

14.10.2021 DE Nürnberg – Der Cult*

15.10.2021 DE Berlin – Blackland*

16.10.2021 DE Siegburg – Kubana*

22.10.2021 DK København – Stengade*

23.10.2021 DE Hamburg – Bambi Galore*

29.10.2021 DE Mannheim – 7er Club*

30.10.2021 DE Selb – Rockclub Nordbayern*

w/ Stormwarrior & Steel Shock

Quelle: Massacre Records