Das neue WIZARD Album „Fallen Kings“ wird am 16. Juni bei Massacre Records erscheinen.

Die Metaller haben nun einen Album-Trailer veröffentlicht, den man sich hier ansehen kann: https://youtu.be/i_R6qthsyFY

Für all jene, die bis dato noch keinen Blick auf die Tracklist erhaschen konnten:

1. Liar And Betrayer

2. We Are The Masses

3. Live Your Life

4. Brothers In Spirit

5. White Wolf

6. Wizard Until The End

7. Father To Son

8. Let Us Unite

9. Frozen Blood

10. You’re The King

11. We Are Ready For Metal (Digipak Bonus)

12. The King (Digipak Bonus)

Das Lyric Video zum großartigen Albumopener „Liar And Betrayer“ kann man sich hier ansehen: https://youtu.be/JTZrMnwSzcI

Das neue WIZARD Album „Fallen Kings“ ist bereits vorbestellbar.

WIZARD Live

01.07.2017 DE Kreuztal – Schloss Junkernhees (Into The Dungeon Festival)

02.09.2017 DE Katzenbach – Metallergrillen Open Air

22.09.2017 DE Moers – Dschungel-Club

