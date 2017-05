Tarchon Fist: Brandneuer Song „Titan Of The Forest“ der kommenden EP auf YouTube veröffentlicht!

Tarchon Fist: Brandneuer Song „Titan Of The Forest“ der kommenden EP auf YouTube veröffentlicht!

Die Heavy Rocker TARCHON FIST präsentieren einen brandneuen Song ihrer am 15.07.2017 erscheinenden EP „Proud To Be Dinosaurs“ auf YouTube! Der Song „Titan Of The Forest“ ist einer von vier Songs, die auf der kommenden EP enthalten sein werden und ist über folgenden Link verfügbar: https://youtu.be/xgKZsAof2UQ

Die Ankündigung erfolgte über diese Facebook-Meldung der Power-Italiener:

Der Release der EP am 15.07.2017 wird im Zuge des von TARCHON FIST veranstalteten 3-Tages-Festivals „OLD ROCK FEST“ in Bologna erfolgen:

In Deutschland wird die EP „Proud To Be Dinosaurs“ vorerst nur bei den Merchandise-Ständen im Zuge der Shows in Deutschland sowie über

die folgende Bezugsquelle erhältlich sein:

Konzertkasse Lange GmbH

Kuhstr. 14

D-47051 Duisburg

Tel.: 0203-287045

E-Mail: info(at)konzertkasselange.de

Bei der EP handelt es sich um ein Selfrelease als Vorreiter für ein geplantes 11-Song-Full Length-Album, für das die Band nnun auf Label-Suche gehen will.

