Lange mussten die Fans warten, doch nun können die finnischen Epic Metaller Wintersun endlich grünes Licht geben: Ihr drittes Studioalbum The Forest Seasons wird am 21. Juli via Nuclear Blast erscheinen. Des Weiteren wird das Live-Album Wintersun live @ Tuska Festival 2013 auf Vinyl veröffentlicht.

The Forest Seasons – Tracklists und Formate:

2CD-Digibook

CD1 – Reguläres Album

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

Bonus

05. Loneliness (Winter) [Akustik-Version]

CD2 – Instrumental

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

05. Loneliness (Winter) [Akustik-Instrumentalversion]

CD:

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

2LP:

A-Seite

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

B-Seite

01. The Forest That Weeps (Summer)

C-Seite

01. Eternal Darkness (Autumn)

D-Seite

01. Loneliness (Winter)

BOX SET:

– 2CD-DIGIBOOK

– 2LP PIC (Album)

– CD in Sleeve (Wintersun live @ Tuska Festival 2013)

NB MAILORDER BOX:

– 2CD-DIGIBOOK

– 2LP PIC (Album)

– CD in Sleeve (Wintersun live @ Tuska Festival 2013)

– 2LP (NB Anniversary Green) in Gatefold (Wintersun live @ Tuska Festival 2013)



Wintersun live @ Tuska Festival 2013 – Tracklists & Formate:

CD:

01. When Time Fades Away

02. Sons Of Winter And Stars

03. Land Of Snow And Sorrow

04. Winter Madness

05. Beautiful Death

06. Time

07. Starchild

2LP IN GATEFOLD:

A-Seite

01. When Time Fades Away

02. Sons Of Winter And Stars

B-Seite

01. Land Of Snow And Sorrow

02. Winter Madness

C-Seite

01. Beautiful Death

02. Time

D-Seite

01. Starchild

WINTERSUN live:

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

24.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

30.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

22.07. I Brescia – Colony Open Air

09.08. CZ Josefov – Brutal Assault

11.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

13.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. SK Zvolenská Slatina – More than Fest

08.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal Festival

