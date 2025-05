Wormsand & Witchfinder: gehen diesen Sommer auf Europatournee

Dead Pig Entertainment, 3C und Poutrasseau haben die offizielle Europatournee des Doom-Grunge-Trios Wormsand und des Doom-Psych-Quartetts Witchfinder angekündigt. Die Tour wird einige herausragende Festivals umfassen, darunter das Hellfest, Rock In Bourlon und das Londoner Stoomfest.

Wormsand & Witchfinder – Summer Tour 2025

07.06.2025 Toulouse (FR) Le Rex de Toulouse **

20.06.2025 Clisson (FR) Hellfest Open Air Festival

27.06.2025 Perche En Noce (FR) Perche en Rock*

27.06.2025 Manigod (FR) Namass Pamouss Fest **

28.06.2025 Dijon (FR) Les Tanneries

29.06.2025 Bourlon (FR) Rock In Bourlon

01.07.2025 Bruxelles (BE) La Source Beer Co

04.07.2025 Bournemouth (UK) Anvil Rockbar

05.07.2025 Bristol (UK) The Gryphon

06.07.2025 London (UK) Stoomfest

15.08.2025 Saillant (FR) Volcano Sessions **

16.08.2025 Nasbinals (FR) MordorFest **

* nur Witchfinder

** nur Wormsand

Die 2018 im französischen Menton gegründete Band Wormsand hat die richtige Balance zwischen der dunklen Schwere des Sludge und der Rauheit des Grunge gefunden. Während die Musiker Referenzen wie Yob, Monolord und Alice In Chains für sich beanspruchen, zeichnet sich das Trio durch seine kühne klangliche Prägung aus. Ihr ausgefeilter Sound kombiniert mehrere Gesangstechniken und wechselt jederzeit die Intensität. Überwältigende Riffs und überraschende Breaks schütteln eine ohnehin schon hektische Erfahrung durcheinander.

Wormsand sind:

Julien Coppo – Gitarren, Gesang

Clément Mozzone – Bass, Synthesizer, Gesang

Tom Valstar – Schlagzeug, Percussions, Gesang

Wormsand online:

https://www.facebook.com/wormsandband

https://www.instagram.com/wormsandband/

Das Doom-Sludge-Quartett Witchfinder aus Clermont-Ferrand wird angetrieben von düsteren Keyboard-Effekten, geisterhaften Dopelord-ähnlichen Vocals, donnernden Riffs und einer knochentrockenen Rhythmusgruppe. Seit der Veröffentlichung ihres gleichnamigen Debütalbums im Jahr 2017 haben sie sich eine beachtliche Fangemeinde in der Underground-Szene erspielt, indem sie für Stoner- und Doom-Schwergewichte wie Red Fang, Corrosion Of Conformity, Dopethrone, Ufomammut, Conan, Monolord, Kadavar, Hangman’s Chair…

Witchfinder sind:

Clément Mostefai – Gesang, Bass

Stanislas Franczak – Gitarre

Thomas Dupuy – Schlagzeug

Quentin Partenay – Gitarre

Witchfinder online:

https://www.facebook.com/witchfinderdoom

https://www.instagram.com/witchfinderdoom/