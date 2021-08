Wormwood: neues Album „Arkivet“ ist erschienen

Die bisherigen Releases von Wormwood sind in der Extrem-Metal-Szene bombig eingeschlagen, und Arkivet (Archiv) wird unter Garantie das nächste Highlight der Truppe.

Das Konzept hinter Arkivet ist simpel: Das Ende der Welt aufgrund menschlicher Dummheit. Im Speziellen geht´s um die Unfähigkeit der Menschheit, sich der Natur anzupassen und ihrem folgerichtigen und berechtigten Untergang. Das passt momentan besser denn je.

Der Albumtitel Arkivet (The Archive) ist der Name einer Dokumentensammlung, in der man für seine Hinterbliebenen die Bestattungsarrangements beschreibt, worin sich zudem wichtige Unterlagen befinden, letzte Wünsche usw.

Wormwood verwenden diesen Begriff als Metapher für die ganze Welt.

Die letzten Worte an einen bereits toten Planeten.

Fans von geschmackvollen Kollegen wie Thyrfing, Windir, Falkenbach und Naglfar werden begeistert sein.

Das aktuelle Video The Gentle Touch Of Humanity gibt’s hier zu gucken:

Arkivet Tracklist:

1. The Archive

2. Overgrowth

3. End Of Message

4. My Northern Heart

5. Ensamheten

6. The Slow Drown

7. The Gentle Touch Of Humanity

Arkivet erscheint übrigens auch in einer totschicken Doppel-LP-Version mit geetchter D-Seite und dem gleichnamigen Roman im 12″-Format (auf Schwedisch und Englisch).

