Am 29.09.2017 erscheint mit „Reap The Storm“ der Nachfolger des gefeierten Wucan Albums „Sow The Wind„.

Deutschland und die Rockmusik – da war doch was? Nein, nicht Westernhagen, sondern Krautrock: Jene seltsam großartige Musik voller Grooves und Experimentierlust, stilistisch kaum greifbar, eingespielt von Bands mit kuriosen Namen. Alles Tugenden, die Wucan aus Dresden wie selbstverständlich in die Gegenwart übersetzt: Die Band um Sängerin, Multiinstrumentalistin und Songschreiberin Francis Tobolsky möchte wieder Musik mit Wumms und Charakter auf die Landkarte setzen und bedient sich dazu unbekümmert aus allen Genres, solange der Spirit stimmt: Ohne Probleme lässt sich Wucan als Hardrock-, Psychedelic-, Acidfolk-, Stoner- oder Bluesrockband hören, die ihre Einflüsse elektrisierend ineinander gefaltet hat.

Die Naturgewalt, die Wucan auf die Bühne bringt, soll auch ihren Niederschlag auf ihrem zweiten Album finden, wofür sich die Band erneut in den Berliner Big Snuff Studios verschanzte. Noch stärker als das Vorgängeralbum wird „Reap The Storm“ das einlösen, was Wucan live verspricht: einen wuchtigen Rocksound, klar und organisch zugleich, Musik für moderne Hippies und alle, die es werden wollen. Die Band ist bereit, den Sturm zu ernten, den sie gesät hat.

„Reap The Storm“ liefert 80 Minuten feinste Rockmusik auf 8 Songs:

1. Wie die Welt sich dreht 09:59

2. Ebb and Flute/ The Eternal Groove 06:04

3. Out of Sight, Out of Mind 03:23

4. I’m Gonna Leave You 04:59

5. The Rat Catcher 05:25

6. Falkenlied 04:49

7. Aging Ten Years in Two Seconds 21:05

1) The years I haven’t lived

2) worldwards

3) Flight of the crows I

4) afterwards

5) Melinda

6) onwards

7) Flight of the crows II

8) headwards

9) the years I won’t live

8. Cosmic Guilt 18:03

WUCAN

– Reap The Storm –

VÖ: 29.09.17

MIG / Indigo

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare