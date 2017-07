Die heißen Alternative Rock Newcomer AMOR aus Tempe, Arizona haben ihr Musikvideo zum brandneuen Song ‚Poison Play‘ veröffentlicht. Der Songt stammt vom neuen Album »Love Vs Logic« das noch in 2017 unter Arising Empire erscheinen wird.

Schaut euch ‚Poison Play‘ jetzt hier an: https://youtu.be/y8G6-UCsINs

Holt euch die digitale Version von ‚Poison Play‘ hier: https://AMOR.lnk.to/PoisonPlay

Das Musikvideo wurde von Jeremy Tremp gedreht.

AMOR ist ein Rock-Quartett aus Phoenix, aus der Wüste Arizonas. Mit ihrer Musik, die von heftigen Breakdowns bis hin zu eingängigen Popmelodien reicht, werden sie bei den Hörern mit Sicherheit für Furore sorgen. Nachdem die Arbeiten mit Produzent Matt Good (FROM FIRST TO LAST) abgeschlossen sind, steht die Band nun kurz davor, ihr erstes Album namens »Love Vs Logic« in 2017 zu veröffentlichen. Gitarrist Ryan Daminson erzählt: „Ich habe alle Energie, die ich hatte, ins Songwriting investiert. Es war klasse zu hören, wie die Songs zum Leben erweckt wurden, nachdem alles im Kasten war. Ich könnte nicht glücklicher mit dem Endergebnis sein.“ Sänger Dillon Conneally fügt hinzu: „Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis wir den passenden Sound für das Album hatten. Aber all die harte Arbeit hat sich letztendlich bezahlt gemacht, sodass uns nun eine enorm abwechslungsreiche Platte vorliegt, die für jeden etwas zu bieten hat. Ich freue mich darauf, die Welt endlich daran teilhaben lassen zu können.“ Die Band wird mit dem Album im Gepäck ausgiebig touren, haltet also Augen und Ohren offen, um diese aufstrebende Truppe unter keinen Umständen in einer Stadt in Eurer Nähe zu verpassen.

AMOR sind:

Dillon Conneally – Gesang

Ryan Daminson – Gitarre

Tre Scott – Bass

Tyler Brown – Schlagzeug

Quelle: www.arising-empire.com

