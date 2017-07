An einem wunderschönen Fleckchen Erde in Tolmin, an dem die Flüsse Tolminka und Soča zusammenfließen haben die Festivalbetreiber der schon bekannten MetalDays in Tolmin beschlossen diesen Sommer ein neues Festival aus der Taufe zu heben. MOTÖRCITY!

Die Running Order steht und auch eine Festival Map ist veröffentlicht. Hier findet ihr alle Infos!



Running Order Donnerstag: Forest Stage

22:30 – 00:00 Bluesback

20:30 – 22:00 Hans Theessink & Terry Evans

18:45 – 20:00 Emso Blues Band Freitag: Beach Stage

23:00 – 00:30 Dan D Forest Stage

22:30 – 00:00 Chris Thomas King

20:30 – 22:00 Prismojeni Profesorji Bluesa

18:45 – 20:00 Stra Train Samstag: Forest Stage

23:00 – 00:30 Matt Schofield

21:00 – 22:30 Henrik Freischlader Band

18:45 – 20:00 Sven Hammond

