EAGLES OF DEATH METAL – I Love You All The Time Live at The Olympia in Paris

Eagle Vision / Universal Music

VÖ: 04.08.2017

Am 4. August 2017 veröffentlicht Eagle Rock Entertainment die DVD, Blu-ray, 2-CD, bzw. Digital Video/ Audio I Love You All the Time – Live at The Olympia in Paris von Eagles of Death Metal. Auf der Setliste dieses extrem emotional aufgeladenen Auftritts standen Tracks wie “Complexity”, “Don’t Speak (I Came To Make A Bang)”, “Cherry Cola”, das Duran Duran Cover “Save A Prayer”, “I Want You So Hard (Boy’s Bad News)”, usw.

Während eines Eagles of Death Metal Konzerts am 13. November 2015 im Pariser Club Bataclan hatten bewaffnete Männer das Gebäude betreten, das Feuer auf das Publikum eröffnet und 89 Menschen erschossen. Am 16. Februar 2016 kehrte die Band im Rahmen ihrer The Nos Amis Tour nach Paris zurück und vollendete den abgebrochenen Auftritt in der Olympia Hall. Diese Veröffentlichung macht die pure Emotion und Intensität dieser außergewöhnlichen Show spürbar und ist all jenen gewidmet, die im Bataclan ihr Leben verloren haben.

Vor der Show erklärte Jesse Hughes, Gründungsmitglied und Sänger der Eagles of Death Metal: “Wir fanden die Menschen von Paris schon immer unfassbar und während der letzten Wochen ist unsere Liebe zu dieser wunderschönen Stadt ins Unermessliche gewachsen. Die Geschichten der Überlebenden, Verletzten und Hinterbliebenen zu hören, war einfach überwältigend. Dass wir zurückkommen würden, um unser Set zu Ende zu spielen, war für uns völlig klar.”

Die Besetzung bei diesem geschichtsträchtigen Auftritt war: Jesse Hughes (Vocals, Gitarre); Joshua Homme (Drums); Dave Catching (Gitarre); Matt McJunkins (Bass); Julian Dorio (Drums); Eden Galindo (Gitarre) und Tuesday Cross (Keyboards). Neben dem kompletten Konzert enthält die Veröffentlich und als Bonusmaterial drei Livevideos vom Auftritt der Band im Teragram Ballroom in Los Angeles im Oktober 2015 (“Anything ‘Cept The Truth”, “Bad Dream Mama” und “Shasta Beast”) [Die Bonustracks sind nicht Teil der 2CD-Version].

