Xalpen – Sawken Xo On

Ein eisiger Black Metal Wind weht nicht nur in Skandinavien, sondern auch in Chile. Aus dem südamerikanischen Land stammen die fünf Musiker von Xalpen, die im letzten Jahr mit Sawken Xo On ihren ersten Longplayer aus dem Höllenschlund gefeuert haben. Das remasterte Material von Sawken Xo On stammt aus dem gleichnamigen Debüt von 2020, das aus den Händen der wütenden Protagonisten den Weg in eure Köpfe findet, um diese auf bestialische Weise zum Platzen zu bringen. Tarem Keláash versetzt seine Vocals mit einem drückenden Hall und lebt von den musikalischen Feuerschlägen, die permanent angefacht die Urwälder ihrer Heimat in Brand setzen. Devourer Of Light tritt das Brett lose, welches dann die Anden gen Feuerland hinunter brettert. Mir persönlich gefällt in der ganzen Konstellation das Schlagzeug um Kenenek nur bedingt und zieht das ganze Spektakel nach unten. In den Power Parts, ohne den Blick nach hinten, kann er zwar voll mitgehen, bringt aber in den melodischeren Sequenzen keine Tiefe in Stücke wie Dark Nights Of Winter. Im Verlauf der Scheibe ziehen immer wieder Stürme auf. Das Höllentor weit geöffnet, können Xalpen nicht anders, als permanent Gas zu geben, um so die Flamme immer weiter in die Höhe gen Himmelszelt zu treiben. Um den Extreme Metal Kopf freizubekommen, kann man Sawken Xo On schmerzfrei laut aufdrehen, bis die ersten Nachbarn verstört über den Zaun blicken, um zu gucken, was der langhaarige Nachbar schon wieder für skurrile Aktivitäten vollzieht. Der Hörspaß bleibt im ganzen Konzept eher im mittleren Bereich, sowohl der Sänger Tarem Keláash als auch alle anderen Musiker haben es nicht geschafft, ihren Hass so zu bündeln, dass es zu einem abwechslungsreichen Black Metal Album kommt, das nicht nur kracht und knallt, sondern auch zündet. Falls ihr auch noch einen Rückblick in das Jahr 202o bzw. 2021 machen wollt, dann bietet sich dieser Silberling an, der neben Licht auch Schatten zu bieten hat.

