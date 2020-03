Zippo x NRG Chicago Huntsmen: Lifestylemarke trifft auf Call Of Duty-Profis

Lifestylemarke trifft auf Call Of Duty-Profis: mit dem wiederaufladbaren Handwärmer Heatbank™9s stellt Zippo das erste Profi-Gamer Produkt der Marke vor

„BRAVO SIX, GOING DARK“ – die amerikanische Kult-Lifestylemarke Zippo ist ab sofort offizieller Sponsor der NRG Chicago Huntsmen der Call of Duty League.

Anlässlich des einjährigen Jubiläums des Teams lanciert Zippo eine neue Kollektion wiederaufladbarer Handwärmer, die Zippo x NRG Chicago Huntsmen HeatBank™9s. Die heiß erwarteten Produkte mit Team Branding werden im Laufe der Saison erhältlich sein.

Das Team aus Illinois – bestehend aus den E-Sport-Stars Seth „Scump“ Abner, Matthew „Formal“ Piper, Peirce „Gunless“ Hillman, Dylan „Envoy“ Hannon und Alec „Arcitys“ Sanderson – gehört zu den 12 Profiteams aus Nordamerika und Europa, die 2020 um die Krone der COD League kämpfen. Diese Teams wissen, wie jeder Gamer bestätigen kann, dass Bruchteile von Sekunden für den erfolgreichen Ausgang eines Spiels oft sehr bedeutend sein können. Die wiederaufladbaren HeatBanks™ von Zippo sorgen bei den Spielern ab jetzt dafür, dass die Hände der Chicago Huntsmen immer warm und einsatzbereit sind.

Unmengen von Einweghandwärmern mussten in der Vergangenheit herhalten, um die Hände der E-Sport-Profis bei Matches warm zu halten – mit Zippo können die Gamer ihre unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit jetzt deutlich besser aufrechterhalten. Der wiederaufladbare Handwärmer HeatBank™9s, das erste Profi-Gamer Produkt von Zippo, sichert bis zu 9 Stunden lang zuverlässige Fingerfertigkeit und Geschick – und kann zudem auch wiederverwendet werden. Für das Team sind die HeatBanks™ damit perfekt für ihre wöchentlichen Arena Matches und auch ihre Handhelds, die während der gigantischen Schlachten jederzeit einsatzbereit sein müssen.

Da die HeatBank™9s auch als tragbares Ladegerät für mobile Endgerätewie Headsets, Controller, Smartphones und tragbare Spielgeräte eingesetzt werden kann, können sich die Gamer voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren, anstatt sich um Akkustände zu sorgen. Heizstufen, beidseitige Erwärmung und das ergonomische Design machen die HeatBank™9s zum perfekten Gaming-Produkt.

Brett Lautenbach, Präsident von NRG, ist begeistert: „Wir freuen uns, die Kooperation mit Zippo fortsetzen zu können. Die Zusammenarbeit mit NRG war bereits ein großer Erfolg und wir können es kaum erwarten, die Marke jetzt mit den HUNTSMEN und der CDL-Fanbasis bekannt zu machen!“

William Kolasa, Senior Director of Integrated Marketing Communications bei Zippo, ergänzt: „Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit NRG in 2020 und verstärken das Engagement von Zippo im E-Sport-Bereich, indem wir auf der Begeisterung, den exklusiven Inhalten und dem Erfolg aus unserer Zusammenarbeit mit dem Apex Legends-Team von NRG aufbauen. Zum NRG Chicago Huntsmen-Team gehören Scump, Formal, Gunless, Envoy, Arcitys und Mohr –einige der besten Gamer der Call of Duty League. Wir fühlen uns geehrt, mit dieser Gamer-Elite, die auch bei Fans besonders beliebt ist, zusammenzuarbeiten. Daher lancieren wir eine Limited Edition der wiederaufladbaren Handwärmer NRG x Zippo HeatBank™9s.”

Fans können mit der limitierten Kollektion von wiederaufladbaren Handwärmern ihre Team Zugehörigkeit zeigen und auch ihre Hände und Geräte „im Spiel“ halten. Die Kollektion wird im Laufe dieser Saison erhältlich sein. Für diejenigen, die nicht so lange abwarten können, gibt es die gesamte Palette an HeatBanks™ von Zippo unter: https://www.zippo.de/de/222-heatbank-wiederaufladbarer-handwarmer.

Über Zippo

Zippo, eine der bekanntesten Marken weltweit, wurde im Herbst 1932 von George G. Blaisdell in Bradford (Pennsylvania) gegründet. Seither hat das Unternehmen mehr als 500 Millionen Sturmfeuerzeuge hergestellt. Mit Ausnahme von Verbesserungen am Reibrad und Modifikationen am Gehäuse-Finish ist das Produkt unverändert geblieben, für das eine lebenslange Garantie gilt: „It works, or we fix it free.™“ Das Produktangebot von Zippo umfasst neben Feuerzeugen und Zubehör auch Butan-Stabfeuerzeuge und eine Kollektion robuster Produkte für Outdoor-Fans. Zippo vertreibt seine Produkte in mehr als 160 Ländern. Zum Unternehmen gehören auch die in Bradford (Pennsylvania) ansässige Ronson Feuerzeug-Marke und die ebenfalls in Bradford (Pennsylvania) ansässige W.R. Case and Sons Cutlery Company. Weitere Informationen finden Sie auf www.zippo.de.