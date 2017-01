Nach intensiven und durch die Bank ausverkauften Auftritten von Flensburg bis München kündigen SMOKE BLOW anlässlich ihres 20jährigen Bandjubiläums im Jahr 2017 nach über 4 Jahren lokaler Bühnen-Abstinenz endlich wieder eine Show in Berlin an. Der Kieler Sechser blickt bereits auf einige Hauptstadt-Highlights zurück und wird der persönlichen Live-Historie sicher ein weiteres folgen lassen.

Das Hamburg locker als zweite Heimatstadt der Band durchgeht, bewiesen unter anderem legendäre Abende in der Altonaer Fabrik. Kein Wunder also, dass die Feierlichkeiten genau dort abgeschlossen werden, wo die Luft für gewöhnlich am schnellsten brannte.

Zuvor hatten SB bereits zwei Konzerte in südlichen Gefilden gesetzt. Der Live-Termin in Saarbrücken verkaufte ein Jahr vor Termin aus, für die Show in Stuttgart waren nach 24 Stunden alle Karten vergriffen, so dass eine unmittelbare Hochverlegung unumgänglich war.