“Immer noch eine der besten deutschen Metalbands“

Artist: Accept

Herkunft: Deutschland

Album: Restless & Live

Spiellänge: 2:25:02 Stunden

Genre: Heavy Metal

Release: 13.01.2017

Label: Nuclear Blast

Bandmitglieder:

Gesang – Mark Tornillo

Gitarre– Wolf Hoffmann

Gitarre – Uwe Lulis

Bassgitarre – Peter Baltes

Schlagzeug – Christopher Williams

Tracklist:

Stampede Stalingrad Hellfire London Leatherboys Living For Tonite 200 Years Demons Night Dying Breed Final Journey From The Ashes We Rise Losers And Winners No Shelter Shadow Soldier Midnight Mover Starlight Restless And Wild Son Of A Bitch Pandemic Dark Side Of My Heart The Curse Flash Rockin Man Bulletproof Fall Of The Empire Fast As A Shark Metal Heart Teutonic Terror Balls To The Walls

Es wurde höchste Zeit für Accept, ihre großen Erfolge der letzten sieben Jahre live auf CD zu verewigen. Herausgekommen ist dabei der Silberling Restless & Live, der die stärksten Momente der 2015er Tour in Deutschland, Russland und Polen zum Blind Rage – Album abgreift. Dass man dabei für den Hörer satte zweieinhalb Stunden bietet, ist angesichts des verteufelt starken Materials fast schon Nebensache, denn die Band spielt sich mit hörbarem Spaß von einem Rausch in den nächsten. Auch das präsentierte Material kann sich sehen lassen, zeigt es doch einen Querschnitt durch den beachtlichen Backkatalog der Band, wobei der Schwerpunkt sicherlich auf die letzten drei Alben gesetzt wurde, gut so. Einziger Wermutstropfen für mich ist, dass das großartige Hung, Drawn And Quartered leider nicht dabei ist.

Wäre es ketzerhaft zu sagen, dass mir das neue Material irgendwie besser gefällt als die Klassiker? Mark Tornillo macht beim Interpretieren des Dirkschneider Materials sicherlich einen super Job, dennoch sind die neuen Songs viel durchdachter, einfach besser.

Accept - Restless and Live Fazit: Accept präsentieren sich auf dem Livealbum Restless & Live in absoluter Bestform. Man kann hier aktuelles Material in starker Form anhören, des Weiteren kuscheln sich einige Klassiker der Accept - Historie an das neue Material. Wer noch nie etwas von Accept gehört hat, der sollte das nun dringend nachholen.



Anspieltipps: Dying Breed, Shadow Soldier und Fast As A Shark Dominik B. 10 2017-02-10 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

