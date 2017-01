AS IT IS kommen aus Brighton und bestehen aus Patty Walters (Gesang), Benjamin Biss (Gesang, Gitarre), Andy Westhead (Gitarre), Patrick Foley (Schlagzeug) und Alistair Testo (Bass). Mit ehrlichen Texten, die das Herz auf der Zunge tragen, und hochgradig ansteckenden Melodien hat sich der transatlantische Pop/Rock-Fünfer eine stetig wachsende, hingebungsvolle Fanbase aufgebaut. Mit dem 2015er Release ihres Debüts „Never Happy, Ever After“, das vom britischen Musikmagazin Rock Sound als „alles, was ein modernes Postpunk-Album haben sollte“ und vom US-Mag Outburn als „beeindruckende erste Visitenkarte, die der Band eine strahlende Zukunft voraussagt“ bezeichnet wurde, haben AS IT IS ihren Ruf als eine der interessantesten neuen Bands am UK-Musikhimmel mehr als verdient. Im letzten Jahr wurden die smarten Musiker außerdem von der Alternative Press als eine der „100 Bands, die man kennen muss“ ausgerufen und von den Rock-Sound-Lesern zum besten britischen Newcomer gewählt, während Frontmann Patty Walters auf dem Cover der dazugehörigen „New Music“-Ausgabe war. Als „Standout Act“ sind AS IT IS auf der Vans Warped Tour 2015 durch die USA getourt, haben unter anderem mit Mayday Parade, Real Friends und This Wild Life gespielt und wurden bei den diesjährigen Alternative Press Awards in der Kategorie „Best International Band“ nominiert. Auf ihrem zweiten Album „ okay. “ erweitern AS IT IS ihre Grenzen sowohl musikalisch als auch was ihre Texte angeht und liefern ihre bisher persönlichste und aufrichtigste Platte ab. AS IT IS stehen ungeduldig in den Startlöchern für ihr nächstes, noch erfolgreicheres Jahr.

waren bis 2. Oktober mitlive auf UK-Tour, bevor sie am 5. Oktoberauf der ‚Don’t Call It A Sum Back Tour‘ durch die USA begleitet haben. Am 31. Januar 2017 startet die Band dann auf eine Serie von Headliner-Dates in Australien – eine komplette Liste aller Termine ist unten zu finden.

„okay.“ – Tracklisting:1. Pretty Little Distance2. Okay3. Hey Rachel4. Patchwork Love5. Curtains Close6. No Way Out7. Soap8. Austen9. Until I Return10. The Coast Is Where Home Is11. Still Remembering

AS IT IS – TOUR

Support für State Champs



21.02.2017 – Bilbao, Stage Live (ES)

22.02.2017 – Barcelona, Razzamatazz (ES)

23.02.2017 – Madrid, El Sol (ES)

25.02.2017 – Paris, La Boule Noire (FR)

26.02.2017 – Amsterdam, Melkweg (NL)

28.02.2017 – Köln, Luxor (DE)

01.03.2017 – Hamburg, Logo (DE)

02.03.2017 – Berlin, Bi Nuu (DE)

03.03.2017 – Wien, Arena (DE)

05.03.2017 – Mailand, Legend Club (IT)

06.03.2017 – Karlsruhe, Stadtmitte (DE)

07.03.2017 – Antwerpen, Trix (BE)

09.03.2017 – Southampton, Engine Rooms (UK)

10.03.2017 – Bristol, o2 Academy (UK)

11.03.2017 – Manchester, o2 Ritz (UK)

13.03.2017 – Newcastle, Riverside (UK)

14.03.2017 – Glasgow, Garage (UK)

16.03.2017 – Leeds, Beckett Uni (UK)

17.03.2017 – Birmingham, o2 Institute (UK)

18.03.2017 – London, o2 Forum (UK)