Erneut sind drei Bands für das BANG YOUR HEAD!!! 2017 bestätigt. Das diesjährige Billing nähert sich damit immer mehr seiner finalen Form, und wir können Euch ab sofort auch die Tagesverteilung verraten, die Ihr auf dieser Seite findet.

Damit hat das große Rätselraten ein Ende, und die Plätze, die noch vergeben werden, sind derzeit mit „TBA“ (= to be announced) gekennzeichnet. In Kürze werden wir dann auch mit dem Vorverkauf der Tageskarten starten.

Sepultura

Als 1984 eine Underground-Band namens Sepultura begann, roh und ungeschliffen Idolen wie Venom, Hellhammer oder Celtic Frost nachzueifern, war noch nicht abzusehen, dass die Brasilianer eines Tages zu den wichtigsten und stilprägendsten Acts extremer Musik überhaupt zählen würden. Aber mit den Alben wie Beneath The Remains, Arise und Chaos A.D. etablierten sie sich weltweit als feste Szene-Größe und entwickelten einen zunehmend unverkennbaren Stil. Mit Roots und der einzigartigen Mischung aus Tribal Grooves, brachialem Thrash und modernen Alternative-Elementen kam – auch künstlerisch – der finale Durchbruch. Heute ist die Band mit ihrem markanten Fronthünen Derrick Green nach wie vor eine DER Referenzgrößen, wenn es um zeitgemäße harte Musik geht, und hat unzählige Neo Thrash-Acts der vergangenen 20 Jahre nachhaltig beeinflusst. Wir freuen uns, diese Legende als Hallen-Hauptact am Donnerstag Abend begrüßen zu dürfen!

Eclipse

Dass Schweden ein fruchtbarer Boden für melodische Hard Rock Bands ist, dürfte hinreichend bekannt sein. Seit 1999 aktiv, sind Eclipse spätestens mit ihren jüngsten drei Alben Bleed & Scream, Armageddonize und Monumentum in die vorderste Speerspitze der einschlägigen Szene aufgerückt. Insbesondere in ihrer Heimat zählt die Band um Sänger, Gitarrist und Bassist Erik Mårtensson zu den ganz Großen und hätte es mit ihrer Hymne Runaways 2016 sogar fast geschafft, sich als Schwedens Vertreter beim Eurovision Song Contest zu qualifizieren. Freut Euch auf geballte Hitdichte beim Eclipse-Debüt in Balingen!

The Unity

Ein neuer Name, aber (mindestens) zwei alte Bekannte: The Unity ist die taufrische neue Spielwiese der beiden Gamma Ray-Musiker Henjo Richter und Michael Ehré. Die Single Rise And Fall nimmt vorweg, was einen auf dem Band-Debüt erwartet, das im Mai 2017 erscheint: Ein frischer, energiegeladener Sound zwischen traditionellem Heavy Metal und melodischem Hard Rock. Eine perfekte Bereicherung also für das Billing des kommenden BANG YOUR HEAD!!!, bei dem Ihr die Gelegenheit habt, The Unity für Euch zu entdecken.

BANG YOUR HEAD!!! 2017: Termin und Tickets

Das BANG YOUR HEAD!!! 2017 findet wie folgt statt:

13. bis 15. Juli 2017

Messegelände Balingen

Jetzt schon bestätigt

(zur Tagesvererteilung):

* HAMMERFALL*

The glorious return to Balingen: huge Glory To The Brave special show!

* SAXON *

The eagle will land again – featuring the legendary winged stage setup!



* VINCE NEIL *

The voice of MÖTLEY CRÜE playing all your favourite MÖTLEY CRÜE hits!

* SATYRICON *

Only festival appearance in Germany this year!



* VENOM *

At war with Balingen: spectacular show with tons of hellish special effects!

Very Special Guest:

* THE MICHAEL SCHENKER FEST *

One and only festival appearance in Germany, Switzerland and Austria feat. 3 original MSG singers Gary Barden – Graham Bonnet – Robin McAuley

* KATAKLYSM *

One and only exclusive festival appearance in Europe this summer!

* KROKUS *

Big rocks from Switzerland: greatest hits and more!

SEPULTURA

SLAUGHTER

ENTOMBED A.D.

RIOT V

ORDEN OGAN

VICIOUS RUMORS

LEE AARON

RAVEN

AXXIS

GLORYHAMMER

DENNER / SHERMANN

DEMON

DIAMOND HEAD

STEVE GRIMMETT’S GRIM REAPER

TOXIK

PARADOX

BULLET

CRYSTAL VIPER

VAIN

MANEGARM

ECLIPSE

EVIL INVADERS

TRIBULATION

THE UNITY

ALMANAC

DEAD LORD

KILLCODE

+ viele mehr

Warm Up Show

12. Juli 2017

DEATH ANGEL

SANCTUARY

ANGEL DUST

BLOODBOUND

STORMWARRIOR

Alle Informationen rund um die Warm Up Show findet Ihr hier auf unserer Homepage.

Tickets sind erhältlich in unserem Online-Shop.

Das Festivalticket für drei Tage kostet 109,- Euro zzgl. 10% VVK-Gebühr.

Unser Tipp:

Die BANG YOUR HEAD!!!-Clubmitgliedschaft: Jede Menge (Spar-)Vorteile

Du gehörst zu den treuen Besuchern, die jedes Jahr zu unserer großen Sommerparty nach Balingen pilgern? Dann ist die BYH!!!-Clubkarte genau das Richtige für Dich! Denn: Mit einer Clubmitgliedschaft kommst Du – ganz ohne Risiko – in den Genuss zahlreicher (Spar-)vorteile.

Es gibt die Karte in zwei Versionen: Die Premiumkarte für 29,99 Euro im Jahr oder die Standardmitgliedschaft für jährlich 10.- Euro.

Alle Infos zum BYH!!!-Club und den Vorteilen

Und noch einmal die Erinnerung: Auf eBay gibt es immer noch exklusive Pässe für das BANG YOUR HEAD!!! 2017, die Ihr per Sofort-Kauf ergattern könnt.

Gönnt Euch das außergewöhnliche Festivalerlebnis!

Bitte beachtet dabei jeweils die Artikel-Beschreibungen…

-> Hier geht es zum BANG YOUR HEAD!!!-Backstagepass auf eBay

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.

