Schwedens musikalische Alchemisten OPETH veröffentlichen heute ihr neues Musikvideo zu dem Song ‚Era‚. Der Track zu dem Clip ist auf dem hochgelobten 12. Studioalbum »Sorceress« enthalten, das letzten Herbst grandiose Charterfolge erzielen konnte, darunter die Nummer 1 in Deutschland.

Das Video zu ‚Era‚ erscheint nun pünktlich zum Beginn der US Headliner-Tour mit GOJIRA und DEVIN TOWNSEND PROJECT, bevor die Band im Sommer für zahlreiche Festivals nach Europa zurückkehren wird (Daten siehe unten).

Seht ‚Era‚ hier:

Das wunderschöne, cineastische Video stammt aus der Regie von Markus Hofko (www.bowbowbow.co) und enthält faszinierende Bilder, die perfekt auf die Dynamik der Proghymne angepasst wurden.

”Ich muss gestehen, unser Beitrag zu dem ‚Era‘-Video war so minimal, sodass wir wenig Einfluss auf das Resultat hatten und uns auch kaum damit rühmen können. Wir ließen 3D-Scans unserer (angezogenen) Körper in München machen, während unserer letzten Europatour. Ich erinnere mich noch, dass wir alle sehr müde waren und mit einem Hangover zu kämpfen hatten. Der Regisseur platzierte uns nur in einem eiskalten Raum und scannte uns ab mit etwas, das wie ein blinkender Fön aussah. Fertig! Das war alles, was wir zu dem Video beitrugen. Der Nächste, bitte! Aber als ich dann die ersten Bilder sah, wurde mir bewusst, wie gut die Idee zu dem Song passte. Hier war ich auch tatsächlich involviert, ich war derjenige, der den Song ausgesucht hat. Das ist jedes Mal schwer. Welchen Track wählt man aus? Woher soll ich wissen, welcher Song am besten zu dem Format passt? Naja, man weiß es nicht. Ich suchte also ein Lied aus, das einen starken Refrain hatte. Es ist wohl etwas Old School so zu denken, aber was soll’s. Das Video ist toll geworden, ich liebe es. Vielleicht ein bisschen protzig, aber hey, für mich funktioniert es! Und wie ich schon sagte, es passt zu dem Geist des Songs. Musikalisch, textlich und emotional betrachtet“, erklärt OPETH Frontmann Mikael Åkerfeldt.

Bei den folgenden Shows könnt Ihr die Prog-Genies live erleben:

02.02. NZ Auckland – Powerstation

04.02. AUS Brisbane – Tivoli Theatre

06.02. AUS Sydney – Opera House *SOLD OUT*

07.02. AUS Melbourne – 170 Russell

08.02. AUS Melbourne – 170 Russell

10.02. AUS Adelaide – The Barton Theatre

11.02. AUS Perth – Metro City

29.03. MEX Monterrey – Escena

30.03. MEX Guadalajara – C3 Stage

31.03. MEX Mexico City – Teatro Metropólitan

02.04. CR Zapote – Pepper Disco Club

06.04. RCH Santiago – Teatro Caupolicán

08.04. RA Buenos Aires – Vorterix

09.04. BR Sao Paulo – Carioca Club

mit GOJIRA

04.05. USA Nashville, TN – War Memorial Auditorium

05.05. USA Charlotte, NC – Carolina Rebellion

06.05. USA Philadelphia, PA – Electric Factory

07.05. USA Sayreville, NJ – Starland Ballroom

09.05. USA Chicago, IL – The Vic

11.05. USA Morrison, CO – Red Rocks

12.05. USA Kansas City, MO – Arvest Bank Theatre at the Midland

13.05. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room at the National Centre

14.05. USA Somerset, WI – Northern Invasion Fest

Bisher bestätigte Sommerfestivals:

02. – 04.06. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

09. – 11.06. UK Donington – Download Festival

16. – 18.06. F Clisson – Hellfest

16. – 18.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

22. – 24.06. E Madrid – Download Festival

22. – 24.06. DK Copenhagen – Copenhell

23. – 29.07. SLO Tolmin – Metaldays

09. – 12.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

Wer sich noch kein Exemplar von »Sorceress« bestellt hat, kann das hier tun:

Nuclear Blast Store: http://nblast.de/OpethSorceres sNB

OPETH Store (Euro): http://store.moderbolagetrecor ds.com (Exclusive Silver Vinyl Available)

OPETH Store (Nordic): http://www.omerchnordic.com

Hier gibt es »Sorceress« digital:

iTunes: http://nblast.de/OpethSorceres sIT

Amazon: http://nblast.de/OpethSorceres sAMZMP3

Google Play: http://nblast.de/OpethSorceres sGP

Mehr zu dem aktuellen Album:

‚Sorceress‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=yMDJ9FFRO2E

‚Will O The Wisp‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=ZNE6dmC0QkY

‚The Wilde Flowers‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=thrVflIc05I

Kommentare

Kommentare