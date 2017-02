Gemeinsam die “pure Essenz des Rock’n’Roll” zu zelebrieren und auszudrücken, lautete die Zielsetzung, die fünf erfahrene Musiker Anfang 2016 zusammenbrachte, um gemeinsam die Musik zu spielen, die sie alle im Blut haben und im Herzen tragen. Die Liebe für Rock Legenden wie DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, RAINBOW, WHITESNAKE, UFO, BLACK SABBATH, VAN HALEN und anderen, bildete somit den Grundstein des neu gegründeten Quintetts SAINTED SINNERS.

Heute veröffentlicht die Band einen neuen Trailer, worin sie über die Songtexte der CD sprechen.

Seht den Clip hier: https://youtu.be/CUr_1-FHpn0

Vorige Woche erschien außerdem die erste Singleauskopplung, nebst dem Videoclip zu „We Are All Sainted Sinners“.

Seht das Video hier: https://youtu.be/4DhqY3d2XVk

„Es hat unheimlich viel Spaß germacht den Clip zu filmen, was zudem unsere erste gemeinsame Performance als Band darstellte. Als Location wählten wir das „Spectrum“ in Augsburg, das eine großartige Bühne besitzt und ich behaupte, dass man in dem Clip sehen kann, wie wohl wir uns alle fühlen. Das Ergebnis ist unser erster Videoclip, der die Essenz des Rock’n’Rolls verinnerlicht“, freut sich Gitarrist Frank Pané.

„Für mich ist es die perfekte Single“, fügt Frontmann David Reece hinzu. „Jeder von uns hat täglich die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie er andere behandelt und selbst behandelt werden möchte. Und seien wir ehrlich, viele fühlen sich gut dabei sich schlecht zu benehmen.“

Von der charismatischen Stimme des amerikanischen Sängers DAVID REECE (ex-ACCEPT) und dem hochbegabten Gitarristen FRANK PANÉ angeführt, werden SAINTED SINNERS von dem legendären Keyboarder FERDY DOERNBERG (AXEL RUDI PELL) und der dynamischen Rhythmussektion um die beiden ehemaligen PURPENDICULAR Mitglieder MALTE FREDERIK BURKERT (Bass) und den ungarischen Schlagzeuger BERCI HIRLEMAN vervollständigt. “Meine Grundidee war es, eine Band zu gründen, mit der ich voll und ganz meine eigenen Vorstellungen umsetzen kann, ohne Kompromisse einzugehen. So begann ich Musik zu schreiben und stellte mir eine Band mit denjenigen Leuten zusammen, die in genau diese Schiene passen“, erinnert sich FRANK PANÉ, dessen erste Maßnahme es schließlich war, seinen ehemaligen Bandkollegen DAVID REECE zu kontakten. „Da er einer meiner absoluten Lieblingssänger ist, war er meine erste Wahl. Es hat sofort zwischen uns gefunkt und somit beschlossen wir, die Band zusammen zu führen. Wir schätzen, vertrauen und respektieren einander.“

Das selbstbetitelte Debüt erscheint am 24. Februar auf dem aufstrebenden EL PUERTO RECORDS Label.

Quelle: EL PUERTO RECORDS

Kommentare

