Die brasilianischen Heavy Metal-Ikonen SEPULTURA werden ihr neues Studioalbum »Machine Messiah« am 13. Januar via Nuclear Blast auf die Menschheit loslassen. Heute veröffentlicht die Band schon bereits ihren zweiten Track-by-Track Trailer! Wenn du alles wissenswertes über die letzten fünf Songs des Albums erfahren willst, dann schau dir das Video hier an: http://youtu.be/n2Nj-1XbEJI

Ihr habt den ersten Track-by-Track Trailer verpasst? Dann könnt ihr das hier nachholen: http://youtu.be/O0A5mgUlzjg

Mehr zu »Machine Messiah«:

Studio Diary #1: www.youtube.com/watch?v= y8Lp7ge8Q3w

Studio Diary #2: www.youtube.com/watch?v=_ 8vneH5RKt4

Studio Diary #3: www.youtube.com/watch?v= XrkNouSAxT4

Studio Diary #4: www.youtube.com/watch?v= ol2arUukE30

Studio Diary #5: https://www.youtube.com/watch? v=a0SveiuE_AY

Studio Diary #6: https://www.youtube.com/watch? v=UNa9K7GvcH4

Studio Diary #7: https://www.youtube.com/watch? v=1NdCDS0IM60

Studio Diary #8: https://www.youtube.com/watch? v=zHBU2wCu1JY

Einen weiteren Vorgeschmack auf die 14. Studioplatte könnt ihr euch auch bei dem neuen Musikvideo zu ‚Phantom Self‘ holen: http://www.youtube.com/watch? v=a0mDeaivvi8

Außerdem hat die Band bereits das Lyric-Video zu ‚I Am The Enemy‘, der ersten digitalen Single veröffentlicht. Zu sehen gibt es den Streifen hier: https://youtu.be/pCEe44CgyAM

Bestellt »Machine Messiah« jetzt vor: http://nblast.de/ SepulturaMachineNB

Die digitale Version (inkl. ‚Phantom Self‘ und ‚I Am The Enemy‘) gibt es hier: http://nblast.de/ SepulturaDownload

Das Album wurde von der Band in Zusammenarbeit mit Jens Bogren (SOILWORK, OPETH, KATATONIA, Amon Amarth) von Fascination Street Studios in Örebro, Schweden produziert. Das überwältigende Cover-Artwork zu »Machine Messiah« wurde von der philippinischen Künstlerin Camille Della Rosa entworfen.

»Machine Messiah« – Tracklist:

01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God

Schaut Euch hier »Sepultura Under My Skin – The Mediator UK Tour 2015« an:

Teil I: https://www.youtube.com/watch? v=FxrNCtr-7oE

Teil II: https://www.youtube.com/watch? v=cmMQfw6BegM

Teil III: https://www.youtube.com/watch? v=FiFqshnDYJ4

Teil IV: https://www.youtube.com/watch? v=5pFPkUKpw6Y

Teil V: https://www.youtube.com/watch? v=7JfBR1AGlII

Teil VI: https://www.youtube.com/watch? v=V_sQ6zxRpKg

SEPULTURA live:

w/ KREATOR, SOILWORK, ABORTED

01.02. F Metz – B.A.M.

02.02. NL Tilburg – 013

03.02. D Munich – Tonhalle

04.02. D Hamburg – Mehr! Theater

06.02. DK Copenhagen – Amager Bio

07.02. N Oslo – Rockefeller

08.02. S Stockholm – Fryshuset

10.02. FIN Helsinki – Black Box

11.02. FIN Tampere – Pakkahuone

12.02. EST Tallinn – Rock Cafe

13.02. LT Vilnius – Siemens Arena

15.02. PL Warsaw – Progresja

16.02. A Vienna – Gasometer

17.02. D Wiesbaden – Schlachthof

18.02. D Berlin – Columbiahalle

19.02. CH Pratteln – Z7

21.02. I Trezzo – Live Club

22.02. F Grenoble – Summum

23.02. E Barcelona – Razzmatazz

24.02. E Madrid – Riviera

25.02. F Toulouse – Bikini

26.02. F Paris – Bataclan

28.02. UK Manchester – Academy

01.03. IRL Dublin – Vicar Street

02.03. UK London – o2 Forum

03.03. B Torhout – De Mast

04.03. D Essen – Grugahalle

07.03. RUS Moscow – Bud Arena*

*ohne ABORTED

