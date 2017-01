Spielen wir das Schlechte-Nachricht-gute-Nachr icht-Spiel. Schlecht ist: WE ARE THE OCEAN, die Band aus London, die vom Post-Hardcore kam und sich so vielen Einflüssen geöffnet hat, löst sich auf. „Ark“ wird die letzte Platte bleiben, unzählige große Songs bleiben unveröffentlicht. Gut ist: WE ARE THE OCEAN machen das mit einem Knall und gehen noch einmal auf eine Abschiedstournee. Das Quartett trennt sich in Frieden und nach zehn guten Jahren, wie die Jungs selbst sagen. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, die Band und die Musik sei schließlich ein mächtiger und unglaublicher Teil ihres Lebens gewesen. Aber Musik zu machen, fordere auch Opfer. Dazu seien sie bereit gewesen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich entscheiden muss, an dem es der Musik selbst an die Seele gehe. Dann muss man Schluss machen. Die Entscheidung stehe fest, sagen Sänger und Gitarrist Liam Cromby, Gitarrist Alfie Scully, Bassist Jack Spence und Schlagzeuger Tom Whittaker in einem Statement, aber wer WE ARE THE OCEAN von den vielen Konzerten her kenne, der weiß auch: „Wir geben immer noch eine Zugabe.“ Darum haben WE ARE THE OCEAN sich entschlossen, noch einmal auf Tour zu gehen, um sich damit von allen zu verabschieden und vor allem um sich für die grandiosen zehn Jahre zu bedanken, die die Briten mehr als genossen haben. „Wir feiern damit die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, die so viel Neues bringen wird. Wir sind traurig, aber wir geben noch einmal alles. Das ist für euch, die Fans, die das alles möglich gemacht haben und bei denen wir uns aus der tiefsten Tiefe unserer Herzen bedanken möchten.“ Zeit also für eine letzte große, gemeinsame Party mit all den großen Tracks von WE ARE THE OCEAN.

Präsentiert wird die Tour von Allschools, FUZE und SLAM.