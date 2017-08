Reload Festival 2017 – In letzter Minute. Kommenden Donnerstag heißt es im sonst so ruhigen Sulingen in Niedersachsen: Welcome to the Battlefield

! Das Reload Festival 2017 beginnt an diesem Tag mit der Warm-Up-Party, bevor Freitag und Samstag internationale Metal-, Punk-, und Hardcore- Größen wie Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine, Trivium und Anti-Flag die Bühne betreten. Vorab geben die Veranstalter noch einige wichtige Informationen bekannt.

„Die Crew aus ehrenamtlichen Helfern ist dabei, die Infrastruktur für unsere Besucher zu errichten, nächste Woche beginnt der Aufbau der Bühne. Der Veranstalter ist gut in der Zeit und freuen uns auf ein tolles Fest mit vielen Fans und mitreißenden Konzerten“, berichtet Geschäftsführer André Jürgens von den Vorbereitungen für das Reload Festival 2017, das kommendes Wochenende in Sulingen stattfindet. Damit die Besucher sich vorab ein Bild vom Gelände machen können, ist auf der Homepage des Festivals der Plan ersichtlich. Nachrichten gibt es auch von den Bands: Die US-Groove-Metaller Prong werden aus privaten Gründen leider nicht auf dem Reload auftreten können. Den dadurch freigewordenen Platz im

Programm übernehmen The New Roses, eine der vielversprechendsten Hard-Rock-Bands Deutschlands. Ebenfalls geändert haben sich die Auftrittstage von Mr. Irish Bastard und The Charm The Fury, die jetzt am Freitag, respektive am Samstag spielen. Wie sich die Running Order

damit gestaltet, ist ebenfalls der Webseite zu entnehmen. Mit dem F estival vor der Tür neigt sich auch der Vorverkauf dem Ende zu, bevor die Abendkasse in Sulingen öffnet. Wochenendtickets inklusive Camping am Fahrzeug und Warm-Up-Night sind bis Donnerstag für 89,00 € (inkl. Gebühren) bei Eventim und Metaltix erhältlich . Hardtickets können bei den Kreissparkassen in Sulingen und Diepholz und der Volksbank Twistringen bis Mittwoch gekauft werden, Shock Records & Coffee in Osnabrück bietet sie bis Dienstag an. An der Abendkasse sind Kombitickets

für 110 € und für Tagestickets 65€ erhältlich.