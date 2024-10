7Hard: veröffentlichen fette Compilation „Hard Pack – The Best Of 7Hard 2024“

Mit Hardpack – The Best Of 7Hard 2024 wurde wieder eine beinharte Wand aus Riffs gemauert. Der Sampler dokumentiert das Beste aus 2024 aus dem Stall von 7Hard – der harten Schwester von 7Us. Gleich als erstes setzen Rash Panzer dem Geist des Rock ein Denkmal mit Gotta Know Why, tiefergestimmtem Bass, einem eingängigen Riffs und energiegeladenen Vocals. Das lässt keinen Hörer kalt in der Ecke stehen.

Razzmattazz lassen sich auch nicht lange zum Tanztee bitten und laden mit ihrem brachialen und staubtrockenen Groove in No Time To Loose zum Headbangen ein.

Seht euch das Video zu No Time To Loose hier an:

Hier gibt es den Sampler als Stream oder Download: Hard Pack – Shut Up And Listen, Best Of 7Hard 2024

Die Österreichischen Shooting Stars Psycho Village tragen mit ihren harten Elektroriffs und gleich zwei Songs When I Look Around Me und dem neuen Mix ihres Hits Legendary zum energiegeladenen Klangerlebnis bei. Auch Letter X, die unvergessenen Hardrock-Legenden aus Süddeutschland sind mit Break Of Dawn vertreten.

Die weibliche Seite des lauten Genres wird gekonnt lässig durch die Beiträge von Why Amnesia (Breathe), den Nineties Rockern von Twisted Rose (Paradise) und Evolucija, der orchestral auftrumpfenden Band aus Serbien (Soul For Sale) präsentiert.

Die dunkle Prinzessin Moran Magal rundet das Ganze mit der Ballade (Tododo – Hide And Seek) schließlich ab. Dazwischen sorgen natürlich nicht zuletzt Proken (Modern World), Preincarnation (Many Ways), Mojo Blizzard (Never Wanted), Backwater, (Rock Me To The Limits) Ox (Drain) und die Hairy Groupies (The Story) für ordentlich Bewegung im Kopfbereich, so dass bei diesen 16 Knallern garantiert für jeden Freund gepflegter Nackenmassage etwas dabei sein sollte.

Hardpack aus dem Hause 7Hard, ist eine Best-of-Compilation, die man sich für einen lauten Jahresrückblick 2024 sich definitiv nicht entgehen lassen sollte.