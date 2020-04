8kids: „Stay The Fuck Home“ – brandneuer Song veröffentlicht

8kids sprengen Grenzen, reißen Barrikaden ein und positionieren sich stärker denn je, sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich. Auf ihrem zweiten Album Blūten, welches am 23.08.2019 bei Napalm Records erschienen ist, durchstößt das Trio mit jeder Komposition die Vorhersehbarkeit und trägt 10 Stücke mit schwerer Melancholie, euphorisierender Motivation und geladener, politischer Wut in den Kosmos.

Auf Blūten schleudern 8kids den Hörer von einer Emotion in die Andere, krümmen sein Gefühl für Freude und Trauer und hinterlassen dabei nichts als produktive Nachdenklichkeit. Für Schlagzeugerin Emma McLellan und die beiden Sänger und Gitarristen Hans Koch und Jonas Jakob gibt es keine Entschuldigung mehr, in der aktuellen Zeit nicht die Stimme zu erheben. In vor allem schwierigen Zeiten wie der Covid-19 Krise, haben 8kids nun einen brandneuen Song veröffentlicht, zu dem sie sich wie folgt positionieren möchten:

„Es war nie einfacher, etwas gutes für die Gesellschaft zu tun, Stay The Fuck Home!

Wir mussten uns einfach kreativ zu der ganzen Krise äußern, da uns auch viele Konzerte wegbrechen, ist der online Weg jetzt noch viel wichtiger für uns geworden.

Die große Herausforderung war der Text. Es überschlugen sich alle 2 Stunden die Ereignisse, und so mussten wir immer wieder darauf reagieren.“

Seht das Video zum brandneuen 8kids Song, Stay The Fuck Home ( ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar! ):

Am 23.08.20019 veröffentlichten 8kids ihr neuestes Album Blūten, welches hier erhältlich ist. Während 8kids unermüdlich ihre Stimme gegen die Missstände in unserer Gesellschaft erheben, so überwinden sie ebenfalls jedes Schubladendenken des Post-Hardcores, vergessen dabei nie, ihre Hörer mit intensivsten Gefühlen zu belohnen. Denn trotz aller Melancholie und eindringlichem Blick auf eine oftmals hässliche Realität, schaffen es 8kids dich mit aller Schönheit ihres Sounds aus den tiefsten dieser Abgründe zu ziehen. Denn nie war Hardcore so poppig, nie war Pop so hart!

8kids sind:

Jonas Jakob – Vocals

Hans Koch – Guitar

Emma McLellan – Drums