A Perfect Circle: veröffentlichen Eat The Elephant am 20.04.2018

Die Sensation ist perfekt: Die US-Kultband A Perfect Circle kündigt den Release ihres 4. Studioalbums an! Eat The Elephant Erscheint am 20.04., der brandneue Track TalkTalk ist ab sofort als Stream erhältlich!

Nachdem die Gerüchteküche in den letzten Wochen fast überkochte, ist es jetzt hoch offiziell: Am 20. April meldet sich die amerikanische Alternative Rock-Institution A Perfect Circle mit ihrem vierten Studioalbum aus ihrer vorübergehenden Pause zurück! Eat The Elephant ist der erste neue Longplayer seit dem 2004 erschienenen eMOTIVE.

Schon in den letzten Jahren wurde viel darüber spekuliert, wann die beiden APC-Masterminds, Frontmann Maynard James Keenan und Gitarrist Billy Howerdel wieder ihre kreativen Kräfte bündeln würden. Mit dem auf ihrer Tour im vergangenen Herbst veröffentlichten Vorab-Track The Doomed erreichte die Fieberkurve schließlich einen ersten Höhepunkt, der mit dem kürzlich hinterher geschickten Song Disillusioned noch einmal getoppt wurde.

„Einerseits bin ich unglaublich froh, dieses Album nach unserer 14-jährigen Auszeit endlich fertigzustellen“, so Keenan. „Doch noch mehr freue ich mich, dass sein Veröffentlichungstermin auf ein ganz besonderes Datum fällt und somit einen größeren Zweck erfüllt: Am 20. April ist der Geburtstag unserer lieben Freundin Carina Round. Sie ist wahnsinnig schwer zufrieden zu stellen. Und natürlich darf ich anmerken, dass auch die Liebhaber bewußtseinserweiternder Substanzen hoch erfreut sein werden! Möge es den Potheads als glorreicher Soundtrack zum Kichern und Knistern ihrer Snacktüten dienen. Daumen gedrückt, Cheech & Chong werden sicher sehr stolz sein!“

„Demoaufnahmen sind wertvolle kleine Ideen, die man in ihrem ursprünglichen Schaffenszustand liebt“, ergänzt Howerdel. „Dann arbeitet man mit anderen zusammen, lässt fremde Ideen zu und beobachtet, wie sich alles entwickelt. Das zeichnet die Dynamik und die Entstehung eines großartigen Albums aus. Und ich bin überzeugt, dass wir ein großartiges Album gemacht haben.“

Vorbestellungen des von Dave Sardy (Autolux, Slayer) co-produzierten 12-Track-Albums sind ab sofort möglich . Zusätzlich erhält jeder Besteller eine Instant-Download-Möglichkeit der Vorab-Tracks TalkTalk , Disillusioned und The Doomed. Eat The Elephant erscheint in verschiedenen Formaten: Download, CD, 180g-2-LP sowie als Boxset inklusive Vinyl, CD, einem speziellen Prisma und einem Spielkartenset. Im Rahmen des Record Store Days erscheint das Album ebenfalls als exklusive Limited Edition in 180g-Vinyl mit alternativem Cover-Artwork.

