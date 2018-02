Die finnischen Melodic-Death-Metaller Evil Drive werden ihr neues Album Ragemaker am 30. März 2018 via Reaper Entertainment Europe veröffentlichen.

Heute präsentiert Euch die Band die erste digitale Single Fire Is Her Name. Den offiziellen Videoclip gibt es hier zu sehen:



Das Video wurde vom finnischen Regisseur Tino-Viljami Vanhala im September 2017 produziert.

Die Band kommentiert:

Das Video zu Fire Is Her Name ist ein tradionelles und einfaches Video. Wir glauben, dass der Song selbst stark genug ist, um ohne unnütze Effekte auszukommen. Es ist oldschool und zur selben Zeit trotzdem lebendig. Fire Is Her Name ist unser erstes Video ohne Skript oder Drehbuch. Es war eine erfrischende Erfahrung, das Video auf diese Art und Weise zu produzieren. Wer weiß, ob wir das in Zukunft öfters machen…

Sängerin Viktoria fügt hinzu:

Fire Is Her Name erzählt von einer Frau – einem Teufelsweib. Sie ist eine starke, schöne, explosive und unbrechenbare Frau. Heute kann sie liebevoll und herzlich sein, aber morgen schon zahlt sie dem Teufel tribute. Sie hat ein Ziel und verpflichtet sich diesem. Aber niemand weiß, wie oder wann sie ihr Ziel erreichen wird. Vielleicht werden wir es nie erfahren… Als ich anfing den Text zu schreiben, hatte ich keine Ahnung wohin mich das Ganze führen wird. Der Text stammt aus den dunkelsten Ecken meines Verstandes… und um ehrlich zu sein, ist diese Figur ein bisschen wie ich in Wirklichkeit bin…

