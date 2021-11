Acranius: veröffentlichen ihre neue Single „Rule Of Seven“

Acranius zweite Single Rule Of Seven setzt genau das fort, was die erste Single Despairbound begonnen hat – kompromisslose Gewalt. Im Gegensatz zur vorherigen Single ist Rule Of Seven schneller und liefert mehr vom klassischen Slamming Death Metal Vibe. Fans von schnellen Doublekicks, Blastbeats und Slam-Riffs kommen bei diesem Song voll auf ihre Kosten. Acranius haben sich wieder einmal mit Daniel Prieß zusammengetan und ein tolles Video gedreht, in dem ihr früherer Sänger Tomm die Hauptrolle spielt. Checkt unbedingt Rule Of Seven und genießt die sieben Todsünden.

