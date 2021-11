Stillbirth – Strain Of Gods (EP)

Artist: Stillbirth

Herkunft: Hagen, Deutschland

Album: Strain Of Gods

Genre: Brutal Death, Deathgrind

Spiellänge: 20:43 Minuten

Release: 19.11.2021

Label: Unique Leader Records

Link: https://www.stillbirthparty.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Lukas Swiaczny

Bass – Dominik König (RIP)

Bass – Lukas Kaminski

Gitarre – Leonard Willi

Gitarre – Jens Strack

Schlagzeug – Martin Grupe

Tracklist

Ultimum Exitium Surfers Paradise Double Fire, Double Fun Skinned By The Sun You Can’t Kill Us Strain Of The Gods

Über ein Jahr nach Revive The Throne, dem letzten Album der ernannten Surfgrinder Stillbirth, gibt es ab dem 19.11.2021 eine neue EP der Extrem Metal Band aus Hagen. Strain Of Gods wird, wie die Vorgänger Revive The Throne und Annihilation Of Mankind, erneut über Unique Leader Records vertrieben. Verfügbar sein wird es als CD und als limitierte farbige Vinyl.

Leute, ich kann euch nicht sagen, wie schwer es für mich war, ein Review für diese Platte zu machen. Dabei hatte ich mich so gefreut, als Ende September / Anfang Oktober Lukas und Dominik mich wegen eines Reviews für diese EP ansprachen. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich ein Review wohl abgelehnt. Andererseits empfinde ich es als eine große Ehre zu dieser EP von Stillbirth eine Rezension zu schreiben. Strain Of Gods ist die EP, an der unser Freund Dominik „Pumpa“ König vor seinem tragischen Tod noch mitwirkte und wird somit natürlich einen besonderen Stellenwert in der Bandhistorie auf alle Zeit bekommen und ihn in Ehren halten.

Nachdem man mit dem Album Revive The Throne den Thron des Surfgrinds bestiegen hat, begibt man sich nun in einer Linie in die Abstammung der Götter.

Auf sechs Songs gibt es erlesenen Brutal Death und Deathgrind, den die Jungs in Form ihres ureigenen Surfgrinds präsentieren. Dieses Mal sind die Wellen vielleicht noch etwas heftiger, die ihnen bei ihren Surfausflügen entgegenkommen. Stillbirth sind 2021 härter und schneller, aber mit einer Menge Groove ganz an der Spitze ihres Sounds.

Umso intensiver und vielleicht noch ein Stück heftiger als auf den Vorgängern geht es auf dieser EP vonstatten. Also, wenn das überhaupt geht, auf ihre extreme Mucke noch mal was draufzusetzen. Ich persönlich finde schon, aber ich gebe auch zu, in dieser Hinsicht etwas geblendet zu sein. Da hätte ich vielleicht eine der von ihnen vertriebenen Klobrillen aufsetzen müssen.

Frontmann und Sänger Lukas Swiaczny zur neuen EP: „Wir freuen uns sehr, unsere neue EP Strain Of Gods über unser Lieblingslabel Unique Leader Records zu veröffentlichen. Die EP enthält sechs Songs und ist gespickt mit einer Mischung aus Brutalität, Groove und Chill. Freut euch auf messerscharfe Gitarrenriffs, unaufhaltsame Drums, ein Bassinferno mit zwei Bässen und einem gurgelnden Gesangsarrangement! Wieder einmal hatten wir das Vergnügen, das Album in den DPK Studios aufzunehmen und zu mischen. Das Master wurde von unseren guten Freunden von Demigod Recordings gemacht. Unser Coverdesigner Aghy Purakusuma hat noch einmal alles gegeben und eine superweite Landschaftsabdeckung geschaffen. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest auf dich loszulassen.

Der Opener Ultimum Exitium sagt bereits, wobei es hier geht: die ultimative Zerstörung. Besser kann eine ultimative Zerstörung nicht klingen. Und ja Leute, das ist harter Tobak. Nichts für zartbesaitete (heavy) Metaller, Menschen-, Gotteskinder oder was auch immer. Brutal, extrem, ohrenstrapazierend für die einen, ein wohltuendes, allerdings extremes Klangerlebnis für mich. Vielleicht abstoßend und anziehend zugleich. Yin und Yang, eine eigene Extreme Metal Götterwelt!?

Nach diesem Opener will man mit Surfers Paradise wohl noch einen draufsetzen!? Von wegen Paradise, so kann sich eigentlich nur Surfers Inferno anhören. Die Flucht vor dem weißen Hai? Also schnell mal die Surfgrind Kanonen laden und es heißt: Double Fire, Double Fun. Jedenfalls für den, dem dies Spaß bereitet. Sind wir jetzt nach diesem Wellenritt Skinned By The Sun? Keine Ahnung, aber das, was Stillbirth hier präsentieren, geht schon tief unter die Haut und das brennt heftig.

Götter kann man nicht töten, You Can’t Kill Us. Die Geschichte dazu sagt leider etwas anderes. Und auch der Song You Can’t Kill Us ist etwas anders. Wie, das ist schwer zu beschreiben. Ich formuliere es mal so: You Can’t Kill Us on a Black Sabbath!? Party is over!

Der abschließende Strain Of The Gods stellt noch ein letztes Mal auf diesem Tonträger die Linie zu den Extrem Göttern her, inklusive relaxtem Mittelteil, der von vielen vielleicht so nicht erwartet wird.