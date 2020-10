Aeternitas: neues Album „Haunted Minds“ angekündigt

Bereits im April konnten Aeternitas einen Label Deal mit dem italienischen Metal Label Wormholedeath unterzeichnen. Jetzt ist der Termin zur Veröffentlichung des neuen Albums Haunted Minds bekannt gegeben worden. Der neue Longplayer wird ab dem 20.11.2020 erhältlich sein.

Die Band über ihr neues Werk:

„Das sechste Studioalbum wird das bislang kraftvollste Aeternitas Album werden und mit Henning Basse (Ex-Metalium, Ex-Firewind) und Glen Drover (Ex-Megadeth, Ex-King Diamond) wirken zwei bekannte Ehrengäste auf dem Album mit.“

Das Cover Artwork stammt von Kurt Wörsdörfer.

Tracklist: