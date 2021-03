Alen Brentini: veröffentlicht neues Video zu „Stay Consistent“

Neues vom kroatischen Gitarrenmeister Alen Brentini. Der vielseitige Gitarrist, Sänger, Songwriter meldet sich mit einem neuen Song plus neuem offiziellen Video zurück. Die neue Scheibe nennt sich Stay Consistent. Diese Single wird als Zuckerl der kommenden, im Herbst erscheinenden CD vorab veröffentlicht, womit den Fans das Warten auf das sicher vielseitige Album erleichtert wird. Wieder mit im Boot ist auch die deutsche Ausnahmegitarristin Jen Majura, die dieses Mal an den Backingvocals glänzt. Trotz eigener CD-Aufnahmen für die kommende Scheibe von Evanescence nahm sich Jen Zeit, um sich auch auf Alens Album bzw. nun der neuen Single zu verewigen.

In einer Zeit, in der viele Leute Angst haben, das, was sie denken, auszusprechen. In einer Zeit, in der in vielen Staaten die Menschenrechte noch mit Füßen getreten werden oder Korruption und eine Ungleichheit zwischen den Menschen herrscht, wagt es Alen Brentini einfach auszusprechen. Er teilt uns seine Gefühle mit, seine Ängste, auch was die Zukunft unserer Kinder angeht. Jemand, der nicht schweigt, jemand, der dieses Problem ausspricht und angeht. Ein mutiger Schritt. Direkter Text, harte und “schreiende Gitarrenriffs”, die auf mich wirken, als möchte uns auch die Gitarre etwas mitteilen und die mahnende Stimme im Background von eben Jen Majura.

Hier passt das Gesamtpaket wieder. Kein Song, der langweilig ist und nach mehrmaligem Hören immer wieder zum Nachdenken anregt. Die Menschheit heute hat mit 1000 Fragen zu kämpfen und oft weiß keiner die richtige Antwort, oder ob das, was man tut und wie man handelt, der falsche oder richtige Weg ist. Man merkt auch in dieser Zeit eine gespaltene Gesellschaft, die sich in zwei Lager teilt. Auch dieses wird in diesem Stück vermittelt. Der neue Drummer Dusan Kranjc bewährt sich erstmals mit gekonnten Beats und Rhythmen.

Alen Brentini – ein Musiker, der seinen Weg geht und immer er selbst bleibt. Im eigenen Land blieb die Erwähnung in den Medien oft aus. In Deutschland, Österreich und der Schweiz oder anderen Staaten hat er sich bereits einen großen Namen gemacht. Man darf auch erwähnen, dass er bereits mit Musikgrößen wie Paul Gilbert (Eric Martin), Michael T. Ross (Hardline, Lita Ford) Kiko Loureiro (Megadeth, Angra) und vielen anderen auf der Bühne stand und trotzdem bescheiden und menschlich geblieben ist.

Alen Brentini: https://linktr.ee/alenbrentini

Autorin: Anita G.