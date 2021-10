Alice Cooper: kündigt bei Radio Bob! neues Album an

US-Rocklegende Alice Cooper kündigt in seiner Sendung bei Radio Bob!, Deutschlands Rockradio, ein neues Album an. Demnach wird der Vater des Shock-Rocks – ganz passend – am Halloween-Wochenende im Studio in Nashville stehen, um Songs für sein neues Album aufzunehmen. Zum Namen und Erscheinungsdatum seines dann 29. Studioalbums legt der 73-Jährige aber noch den „schwarzen Umhang“ des Schweigens.

Wer allerdings jetzt schon Lust auf die Songs des Detroiter-Rockmusikers hat, sollte am 31.10. Radio Bob! einschalten: Zu Halloween gibt es hier eine Extra-Portion Shock-Rock unter anderem mit vielen Songs von Alice Cooper.

