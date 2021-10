Enforcer: veröffentlichen mit „At The End Of The Rainbow“ eine neue Single

Im März 2021 veröffentlichte das schwedische Heavy-Metal-Kommando Enforcer ihr zweites Live-Album Live By Fire II, das eine wahrhaft triumphale Show enthielt, die 2019 in Mexico City aufgenommen wurde. Aber Enforcer schwelgten in den letzten Monaten nicht in vergangenem Ruhm, ganz im Gegenteil! Die Brüder Olof und Jonas Wikstrand haben sich in ihrem eigenen Hvergelmer Studio eingeschlossen, um neue Songs zu schreiben, und jetzt, nach ihrer letzten Heavy-Metal-Hymne Kiss Of Death, veröffentlicht die Band ihre nächste Single At The End Of The Rainbow. Der Song wurde aufgrund der Reaktionen ihrer Fans als Single ausgewählt, nachdem sie Demo-Schnipsel von mehreren Tracks, an denen sie derzeit arbeiten, veröffentlicht hatten. Das wunderschöne Artwork der Single wurde von Subhuman Illustrations entworfen.

Hört euch die Single hier an: https://bfan.link/end-of-the-rainbow

Olof Wikstrand kommentiert: „At The End Of The Rainbow is a high energy heavy metal tune in line with the melodic Swedish metal tradition. It was by far the most requested song in our previous fan poll so this one is for you all! Enjoy the hell out of it. Heavy metal rules the universe!”

Unsere Meinung zu Live By Fire II: