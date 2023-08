Alkaloid: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album „Numen“

Alkaloid sind verrückte Wissenschaftler. Mit jedem Album haben die Extrem-Metaller an mysteriösen Phänomenen dieser Welt und weit darüber hinaus geforscht und gestochert. Jetzt präsentiert die Band stolz den Titeltrack ihres kommenden Albums Numen. Das neue Werk kann ab sofort über den offiziellen YouTube-Kanal von Season of Mist (hier) gestreamt werden.

Numen wird am 15. September 2023 von Season of Mist veröffentlicht. Das Album kann hier vorgemerkt werden. Vorbestellungen sind hier möglich.

Das sagen Alkaloid über ihre neue Single: „Wir sind stolz darauf, den Titelsong unseres neuen Albums und das erste von drei neuen Kapiteln in der fortlaufenden Dyson-Saga auf der Kardaschow-Skala zu präsentieren. Durch verblüffend komplexe Manipulationen von Masse, Elektromagnetismus und der Struktur der Raumzeit selbst über unzählige Äonen hinweg, verwandelt sich Numen in einen Beschleunigungsknotenpunkt für Sentinel-Worldlets, die in Richtung anderer Galaxien geschickt werden.“

„Musikalisch haben wir von Rainbow und Pink Floyd sowie Meshuggah inspiriertes Material in einen polyrhythmischen Kontext eingebunden, ohne dabei den Klang unserer Dyson-Welt aus den Augen zu verlieren. Die subtile, aber kontinuierliche Störung des 12/16-Hauptgrooves durch eine hartnäckige 7/16-Schicht ist ein Hinweis auf die massiven Kräfte, die in der Geschichte im Spiel sind“.

Nach fünf Jahren melden sich Alkaloid mit ihrem dritten Album zurück, und es enthält einige ihrer bisher komplexesten, zum Nachdenken anregenden und völlig verrückten Ideen. Numen ist ein 70-minütiger Monolith von einem Album, das nicht nur den interstellaren Raum mit empfindungsfähigen Pilzen und Kopffüßern kolonisiert. Nein, es packt das Gewebe des Universums und verknotet es, um Zeit und Raum selbst zu brechen. Die bayerische Band spielt mit allen möglichen Genre-Experimenten und stellt den Death Metal mühelos auf den gehörnten Kopf mit verführerischen Einsprengseln von Jazz, Flamenco, Rock und Gospelchören.

Alkaloid haben bereits das Coverartwork und weitere Details zum Album Numen enthüllt.

Numen – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Disc 1

1. Qliphosis

2. The Cambrian Explosion

3. Clusterfuck

4. Shades Of Shub-Niggurath

5. A Fool’s Desire

6. The Fungi From Yuggoth

Disc 2

1. The Black Siren (Instrumental)

2. Numen (Dyson Vii)

3. Recursion (Dyson Viii)

4. The Folding (Dyson Ix)

5. Alpha Aur

Aufnahmestudio: Mordor Sounds, Nürnberg, Germany

Produzent: Hannes Grossmann & Alkaloid

Recording & Mixing: Hannes Grossmann

Mastering: Alan Douches im West Side Music Studio in Hudson Valley, NY

Artwork & Fotos: Christian Martin Weiss

Biografie: Chris Dick

Alkaloid – Line-Up:

Morean – Gitarren, Gesang

Christian Münzner – Gitarren

Linus Klausenitzer – Bass

Hannes Grossmann – Schlagzeug

Gastmusiker:

Adam Wallis, Cydney McQuillan-Grace, John Schaffer, Lauren Gill, Sara Robalo, Shannon Bedford

Zusätzliche Chor-Tracks auf The Cambrian Explosion und Shades Of Shub-Niggurath

Der ehemalige Alkaloid-Gitarrist Danny Tunker hat zu The Cambrian Explosion beigetragen.

Die Progressive Extrem-Metaller Alkaloid bereiten sich darauf vor, ihr neues, vielschichtiges Album Numen über Season of Mist zu veröffentlichen. Das deutsche Quartett, bestehend aus Mitgliedern von Triptykon, Obscura, Dark Fortress und Obsidious, bestehend aus Morean (Gesang, Gitarren, Konzept), Hannes Grossmann (Schlagzeug), Christian Münzner (Gitarren) und Linus Klausenitzer (Bass), baut auf den vorherigen Alben The Malkuth Grimoire (2015) und Liquid Anatomy (2018) auf, entfernt sich von ihnen und bewegt sich auf Numen zwischen ihnen. In jeder Hinsicht nehmen Alkaloid die zielgerichtete Verwerfung verschiedener metallischer Genres wieder auf, die sie in ihren Dimensionen verschwimmen lassen. Tracks wie die Video-Single zu Clusterfuck, The Cambrian Explosion und Numen stellen schwere kosmologische/Lovecraft’sche theoretische Themen über musikalisch versierte Songs, die zugänglich und dennoch unbestreitbar kompliziert sind.

„Wir sind alle schon ein paar Mal als Metal-Musiker durch die Gegend gelaufen“, sagt Songschreiber Morean. „Das Gefühl, dass wir aus der engen Nische des reinen Extrem-Metal herausgewachsen sind, war eine der Hauptmotivationen, diese Band vor zehn Jahren zu gründen. Die Bezeichnung ‚Prog‘ ist für uns sehr praktisch, weil sie per Definition bereits eine größere Bandbreite an möglichen Stilen und Einflüssen umfasst, mit denen wir uns auseinandersetzen können, als ein bestimmtes Metal-Genre. So konnten wir von Anfang an sicherstellen, dass wir immer schreiben können, was wir wollen, egal wie verrückt unsere Ideen werden. Das Herzstück der Band ist immer das Songwriting, und wir alle mögen komplexe und virtuose Musik in all ihren verschiedenen Ausprägungen. Dennoch teilen wir die Liebe zum Death Metal als kleinsten gemeinsamen Nenner in der Band, und wir wollten sicherstellen, dass niemand denkt, dass wir automatisch die Brutalität und unerbittliche Ästhetik des extremen Metals opfern würden, nur weil wir Melodien, saubere Gitarren und Einflüsse aus anderen Genres einbauen.“

Numen wurde während der Pandemie geschrieben, aber schon lange bevor die Geißel der Krankheit die Menschheit heimsuchte, geplant. Folglich fanden die Songwriting-Sitzungen vorhersehbarerweise nicht „im Zimmer“ statt, sondern über das Internet, nachdem die Bandmitglieder ihre einzelnen Teile isoliert und bearbeitet hatten. Demos flogen hin und her. Dann verließ Tunker die Band freundschaftlich aus persönlichen Gründen. Alkaloid hätte sich auflösen können, aber die eng zusammengeschweißte Gruppe hielt durch. Sie verließen sich voll und ganz auf die Professionalität und Zuverlässigkeit des Kollektivs, um Numen fertigzustellen. Die Komplikationen der zwei Jahre, die es brauchte, um das Album klanglich in äonische Weiten einzuschreiben, haben dem Endergebnis keinen Abbruch getan. Stattdessen beschleunigte der Prozess die züngelnden, unheimlichen Erkundungen von Alkaloid. Clusterfuck, The Cambrian Explosion, Numen und A Fool’s Desire schlagen gekonnt eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft, wo Alkaloids originelle, dämonische Erzählungen die Vorstellungskraft gefangen nehmen (und als Geiseln halten).

Der Titel Numen entstand in der Anfangszeit von Alkaloid. Morean verliebte sich sofort in dieses Wort und wusste, dass es einen Platz in seinen kreativen Bestrebungen hatte. Während es in The Malkuth Grimoire um die Kombination bestehender Elemente zu neuen Strukturen ging und Liquid Anatomy sich mit der Erschaffung neuer Elemente befasste, versucht Numen, das Universum aus einer Art Meta-Perspektive eines imaginären Gottes zu betrachten, als ob der Raum, in dem alles geschieht, eine Stimme und eine Rolle als Beobachter und Gestalter von allem, was geschieht, erhalten hätte. Darin werden empfindungsfähige panspermische Myzelien in Lovecraft’sche Gemeinheiten gehüllt – wie Shub-Niggurath und The Fungi From Yuggoth -, während die neuen Dyson-Kapitel das Streben nach Göttlichkeit eher wörtlich nehmen und die gesamte Galaxie durch Manipulation der Raumzeit selbst umgestalten. Auch die Cephalopoden aus den vorangegangenen Liedern sind zurückgekehrt, um ihrem Untergang zu entkommen. Numen ist dicht, aber nicht undurchdringlich. Tatsächlich erweisen sich Alkaloid von den ersten Momenten des Openers Qliphosis bis zur abschließenden Kontemplation des letzten Songs Alpha Aur als charismatischer denn je.

Alkaloid online:

https://alkaloid-band.com/

https://www.facebook.com/alkaloid.metal