Alluvial: veröffentlichen packende neue Single „40 Stories“

Das Progressive Technical Death Metal-Kollektiv Alluvial wird sein mit Spannung erwartetes zweites Album Sarcoma in etwas mehr als einem Monat, am 28.05., über Nuclear Blast veröffentlichen. Jetzt haben sie mit 40 Stories die letzte Single des Albums veröffentlicht, und hier gibt es das Video:

Gitarrist Wes Hauch sagt zur Single: „Ich bin wirklich bei jedem Song auf Sarcoma voll dabei, aber 40 Stories ist derjenige, auf den wir besonders stolz sind. Eigentlich sollte es ein Instrumental werden. Die Lyrics basieren lose auf der Geschichte eines Selbstmordes, und es ist einer der wenigen Songs auf dem Album, bei dem ich den Gesang übernehme. Ich denke, wir werden immer eine starke Basis in dem Sound haben, der mit Ulysses und Thy Underling etabliert wurde, aber 40 Stories ist irgendwie aus uns herausgesprudelt.“

Was als instrumentale Zusammenarbeit begann, hat sich zu einem akustischen Frontalangriff mit Sänger Kevin Muller (ex-Suffocation, The Merciless Concept), Gitarrist Wes Hauch (ex-The Faceless, Black Crown Initiate), Bassist Tim Walker (Entheos) und Schlagzeuger Matt Paulazzo (Aegaeon) entwickelt. Auf dem Nachfolger zu ihrem 2017er Album The Deep Longing For Annihilation bewegen sich Alluvial zwischen einem Wirbelwind aus nackenbrechenden polyrhythmischen Riffs, einem Doublebase Trommelfeuer und einer dynamischen Lawine aus Screams.

Alluvials zweites Full-Length-Album Sarcoma untersucht die Verbindung der Menschen mit Schmerz und den Härten, die uns binden.

„Ein Sarkom ist eine Art von Krebs, die im Bindegewebe des Körpers entsteht,” erklärt Gitarrist Wes Hauch. “Als wir alles fertig geschrieben hatten, hat Kevin [Muller] erkannt, dass alle Songs auf dem Album letztendlich von den Leiden handeln, die sich Menschen gegenseitig antun. Es ist so, als würden diese Leiden in unserer Verbindung zueinander liegen, also war Sarcoma ein passender Titel.”

Als Hauch zuhause mit dem Schreiben des Albums begann, wurde Wes auf Muller aufmerksam, der bei Suffocation gespielt hatte. Nach einigen Gesangsdemos wurde schließlich klar, dass Muller der richtige Sänger für Alluvial war und schon kurze Zeit später wurde er ein vollwertiges Mitglied der Band. Die beiden wurden rasch Freunde und damit wurde für Wes auch ein alter Wunsch erfüllt. “Ich wollte schon auf The Deep Longing For Annihilation Gesang dabeihaben, aber ich habe einfach nicht den richtigen Sänger dafür gefunden”, fügt Hauch hinzu. “Manche Menschen besitzen die seltene Gabe, sich nicht selbst anzuzweifeln. Und Kevin kann das perfekt in die Musik einbinden. Es war für mich ein besonderer Tag, als ich seine Stimme auf den Sarcoma Demos gehört habe. Seitdem sind wir fast schon wie Brüder geworden.”

Nachdem die Songs geschrieben und die Demos zuhause produziert waren, ging es für den Mix der Gitarren, Bass und Gesang zu Soundengineer John Douglass in Atlanta.

Trackliste Sarcoma:

Ulysses Thy Underling Sarcoma 40 Stories Zero Exponent Sleepers become giants The Putrid Sunrise Sugar Paper Anodyne

